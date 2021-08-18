











Подопечные Нико Ковача уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Луи II». Несмотря на домашнее поражение, «красно-белые» по-прежнему претендуют на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Спустя неделю после победы над пражской «Спартой» на стадионе «Луи II» «Монако» не смог обыграть дома донецкий «Шахтер». Монегаски потерпели поражение на глазах у президента клуба Дмитрия Рыболовлева, его младшей дочери Анны, а также нескольких тысяч болельщиков, присутствовавших на трибунах.

Теперь, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, «Монако» нужно побеждать «Шахтер» в Харькове на следующей неделе. Миссия очень непростая, но выполнимая.

Монегаскам противостояла хорошо слаженная команда, которой удалось повести в счете уже на 19-й минуте. Голом в ворота «красно-белых» отличился новичок донецкого «Шахтера» Педриньо. Несмотря на многочисленные попытки переломить ход встречи, «Монако» не удалось «размочить» сетку ворот соперника.

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Подвела реализация моментов

В первом тайме монегаски действовали робко, позволяя украинцам владеть мячом большую часть времени. Монегаски смогли нащупать свою игру лишь во втором тайме. Однако, несмотря на преимущество и на большое количество созданных моментов, подопечных Нико Ковача подвела реализация, как в случае со штангой после удара Боаду на 82-й минуте. Однако, качество игры «красно-белых» оставляет надежды на ответный матч.

Монегаски до последнего пытались сравнять счет, но проиграли 0:1 в первом матче. Теперь «красно-белым» нужно одержать победу в Харькове через неделю, чтобы сыграть в группе Лиги чемпионов. Прежде чем встретиться с донецким «Шахтером», ФК «Монако» примет «Ланс» в эту субботу (17:00) в рамках третьего тура Лиги 1.

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