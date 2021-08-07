











В пятницу вечером состоялся первый тур чемпионата Франции сезона 2021/22. «Монако» не удалось обыграть «Нант» (1-1) в присутствии своих болельщиков, которые вернулись на трибуны после долгого перерыва.

Они давно ждали этого возвращения на трибуны стадиона «Луи II». Еще задолго до стартового свистка болельщики собрались у стен стадиона и ждали открытия дверей. После того, как была отдана дань уважения Жан-Полю Шоду (бывшему президенту Клуба болельщиков «Монако», который скончался в мае прошлого года), красно-белые ультрас пели без остановки на протяжении всего матча, подбадривая подопечных Нико Ковача.

Президент Дмитрий Рыболовлев и заместитель генерального директора Ольга Дементьева вместе с Лораном Мэром (Laurent Maire), новым президентом Клуба болельщиков Монако, Массимилиано Ди Дио (Massimiliano Di Dio), президентом ультрас Монако UM94, Фредериком Лонэ (Frédéric Launais), бывшим президентом UM94 и Жаном Пети (Jean Petit) перед трибуной Pesage. © ФК «Монако»

Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев со своей младшей дочерью Анной внимательно следили из княжеской трибуны за первым в этом сезоне выступлением «Монако» на стадионе «Луи II». Август обещает быть достаточно напряженным для монегасков, которые сыграют в этом месяце восемь матчей при лучших раскладах (в случае выхода в плей-офф Лиги Чемпионов).

Мирон Боаду и Жан Лукас уже в стартовом составе

После убедительной победы в Чехии в третьем туре Лиги чемпионов над пражской «Спартой» (0-2) в прошлый вторник, команда Нико Ковача быстро повела в счете благодаря голу Желсона Мартинша, после великолепной передачи Кайо Энрике (1-0, 15′). Монегаски были близки к тому, чтобы удвоить счет благодаря усилиям Мирона Боаду (первый матч в старте за «Монако»), но этого не произошло. «Красно-белые» так и не смогли создать новых моментов в первом тайме и в конце концов пропустили от «Нанта» в конце первого тайма.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Нюбель (Бавария) переходит в ФК «Монако»

Защита ФК «Монако» проиграла борьбу Жан-Шарлю Кастеллетто (Jean-Charles Castelletto), который забил головой, после подачи с углового (1:1, 42′). По возвращении из раздевалки, подопечные Нико Ковача попытались вернуть преимущество, но столкнулись с глухой обороной «канареек». Итоговый результат — ничья и потеря двух очков на самом старте чемпионата.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига чемпионов: ФК «Монако» на шаг ближе к выходу в плей-офф

Следующая встреча монегасков состоится в этот вторник (20:00) на стадионе «Луи II» в рамках второго матча 3-го раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».