











В субботу вечером (12 сентября), «Монако» уступил «Марселю» в рамках пятого тура чемпионата Франции (Лига 1) на домашнем стадионе «Луи II» (0-2).

Результат матча: 0-2

Через две недели после выездной победы над «Труа» (1:2), «Монако» уступил марсельскому «Олимпику» на стадионе «Луи II». «Красно-белые» потеряли очень важные очки в борьбе с принципиальным соперником за места в еврокубках и за подиум Лиги 1. Монегаскам создали лишь несколько моментов против хорошо организованной команды из Марселя, но так и не смогли забить.

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Это был не лучший матч монегасков в обороне. «Марсель» очень быстро нащупал слабые стороны подопечных Ковача. После двух попаданий в стойку «Монако» (см. ниже), Бамба Дьенг (Bamba Dieng) все же смог размочить сетку «красно-белых», открыв счет на 37-ой минуте. Тот же Дьенг оформил дубль во втором тайме (0-2, 60′), воспользовавшись очередной ошибкой в обороне монегасков. Несмотря на появление на поле Мирона Боаду (Myron Boadu), Крепена Диатта (Krépin Diatta) и Жана Лукаса (Jean Lucas), «Монако» так и не смог переломить ход игры, оставив «Марсель» с тремя очками.

Факт: Штанги Дьенга

Молодой сенегальский нападающий «Марселя» мог забить дважды еще в первом тайме и дважды находил стойку ворот Александра Нюбеля. В первый раз это был низкий, чрезмерно сильный удар (13′), а затем и второй раз несколько минут спустя (28′). Нападающий «Марселя» в обоих случаях взял верх над Крисленом Мацимой (Chrislain Matsima), которого в перерыве заменил Рубен Агилар (Ruben Aguilar).

Игрок: Орельен Тчуамени

Впервые вызванный в сборную Франции в рамках недавних матчей отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2022 года, Тчуамени (3 игры за сборную) оказался единственным монегаском, который создал проблемы полузащите Марселя.

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Статистика Орельена Тчуамени в матче против «Марселя» впечатляет: точность пасов — 96%, количество выигранных дуэлей — 67% (6 из 9). Орельен внес в игру борьбу и показал класс на глазах главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, присутствовавшего на трибунах стадиона «Луи II».

Цифра: 0

Количество ударов в створ, нанесенных футболистами «Монако». Несмотря на 7 ударов, 3 из которых были заблокированы, монегаски ни разу не побеспокоили Пау Лопеса (Pau Lopez), который провел довольно спокойный вечер для своего первого матча в стартовом составе.

Фраза: «Они заслужили победу».

«Четыре очка после пяти игр — это не то, чего мы ожидали. Это не отражает наш уровень. Мы должны показать тот же настрой и ту же страсть, что и в прошлом сезоне», — признался Нико Ковач на пресс-конференции. «Возможно, мы думали, что будет легче, чем в прошлом сезоне, но мы должны засучить рукава. Я ожидал открытой игры. Но сегодня играла только одна команда, и это был «Марсель». Это была не наша игра. Они заслуженно выиграли в сегодняшнем матче. Сегодня могло быть 3 или 4-0″.