











Вечером 16 сентября на стадионе «Луи II» футбольный клуб Монако одержал победу над «Штурм Грац» (1:0) в первый день Лиги Европы.

Матч: 1:0

«Монако» испытывает трудности в чемпионате, но в Лиге Европы сложности отступили. Футболисты из «Монако» отлично начали выступление в Лиге Европы с победы над австрийским клубом «Штурм Грац». В то же время «ПСВ Эйндховен» и «Реал Сосьедад», соперники «Монако» в группе B, сыграли вничью (2:2).

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Таким образом, подопечные Нико Ковача (Niko Kovac) лидируют в группе. У игроков «Монако» было несколько моментов. При этом красно-белые не давали австрийцам создавать опасные моменты, за исключением удара Ивана Любича (Ivan Ljubic), который пришелся в перекладину ворот Александра Нюбеля (Alexander Nübel) (43′). Во втором тайме ФК «Монако» наконец открыл счет благодаря голу Крепина Диатта (Krépin Diatta).

Игрок: Крепин Диатта

Сенегалец, которому Нико Ковач предоставил место в стартовом составе, активно играл на протяжении всего матча и забил победный гол. После передачи Александра Головина Крепин Диатта забил с близкого расстояния ударом головой (1-0, 66′). Это его первый гол в сезоне и второй за время выступления за «Монако».

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Прошлый сезон не был лучшим для футболиста: его выступления были робкими и даже разочаровывающими. Он редко появлялся на поле и не показывал то качество игры, которое было в клубе «Брюгге». В этом сезоне 22-летний полузащитник, похоже, реабилитируется. После выступления в чемпионате и матча Лиги Европы, Крепин Диатта усваивает уроки своего тренера. Его сезон начался.

Исполнение: Элиот Матазо

Вместе с Орельеном Тчуамени (Aurélien Tchouaméni) молодой бельгийский полузащитник показал отличную игру. С 92% успешных передач (46/50), 92% выигранной борьбы за мяч (11/12) и 100% успешных дриблингов (2/2), Элиот Матазо (Eliot Matazo) установил свои правила в центре поля. Это должно быстро изменить иерархию в полузащите.

Цифра: 71,6

Это коэффициент владения мячом, продемонстрированный ФК «Монако». Доминирование отражается в 731 передаче, включая 632 успешных, и 15 ударах (4 в створ).

Цитата: «Было важно выиграть»

«Мы уверенно выиграли этот матч. Было важно победить, и мы это сделали», — сказал Крепин Диатта. «Мы счастливы и планируем быстро отдохнуть, чтобы к воскресной игре против «Ниццы». Это важная игра для нас, будет отличное дерби. Мы в сложной ситуации, но становимся сильнее. Мы верим в себя, сезон только начался. Мы планируем реабилитироваться, как это было в прошлом сезоне», — добавил футболист.