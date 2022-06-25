ФК «Монако» встретился с ФК «Серкль Брюгге», клубом-сателлитом красно-белых, в первом товарищеском матче предсезонки в субботу утром.

Через неделю после возвращения из отпуска подопечные Филиппа Клемана начали серию товарищеских матчей с победы 1:0 над «Серклем Брюгге» на базе клуба в Ля-Тюрби. Монегаски выиграли в присутствии президента Дмитрия Рыболовлева, которого сопровождали его дочь Екатерина Сартори Рыболовлева и Хуан Сартори с их детьми, а также новый генеральный директор клуба Жан-Эмманюэль де Витт и спортивный директор Пол Митчелл.

В первом тайме, когда команда состояла в основном из игроков основного состава, партнеры Акселя Дисаси забили единственный гол в матче благодаря усилиям бывшего игрока «Серкля» Антони Мусабы (31 матч, 6 голов и 3 передачи в сезоне 2020-2021).

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Нападающий монегасков, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за нидерландский «Херенвен», точным ударом открыл счет в матче (1:0, 18′). Во втором тайме тренер монегасков выпустил на поле несколько молодых игроков, таких как нападающие Маламин Эфекеле и Эрик Айиа.

Следующий матч «Монако» – против швейцарского клуба «Санкт-Галлен» –состоится в среду (18:00), также на базе в Ля-Тюрби.

Генеральный директор Жан-Эмманюэль де Витт, президент Дмитрий Рыболовлев и спортивный директор Пол Митчелл © ФК «Монако»

Состав «Монако»:

Первый тайм: Нюбель — Вандерсон, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике — Фофана, Лемарешаль — Желсон Мартинш, Фолланд, Головин — Мусаба

Второй тайм: Маецки — Агилар, Марселен, Оку, Якобс — Тиаго Рибейро, Пеле, Жан Лукас — Эфикеле, Айя, Жеббельс