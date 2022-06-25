Чтобы повысить осведомленность о важности донорства крови, сотрудники клуба приняли участие в акции.

Новое сотрудничество между ФК «Монако» и Центральным госпиталем имени Княгини Грейс (CHPG). Сотрудники ФК «Монако» посетили центр переливания крови, чтобы показать личный пример и поощрить донорство для достижения цели, поставленной Княжеством.

В настоящее время Монако не является самодостаточным. Ежегодно делается только 2 000 пожертвований, тогда как должно быть сделано 5 000, согласно CHPG.

После сотрудников клуба во вторник, днем позже свой личный вклад внес новый генеральный директор «Монако» Жан-Эмманюэль де Витт.

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«Я очень, очень рад и горд быть здесь […] донорство крови чрезвычайно важно», — сказал Жан-Эмманюэль де Витт. Он также добавил: «Мы должны играть очень важную социальную роль. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы мы все помнили, что если вдруг произойдет несчастный случай, мы будем рады не слышать о дефиците (прим. крови)».

ФК «Монако» — Генеральный директор, Жан-Эмманюэль де Витт

Вы также можете сдать кровь в течение всего года в Центральном госпитале Княгини Грейс (CHPG) по вторникам с 8 до 14 часов, средам с 10 до 15 часов и четвергам с 8 до 14 часов.