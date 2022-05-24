Совет директоров футбольного клуба «Монако» утвердил назначение нового генерального директора, чью кандидатуру представил Дмитрий Рыболовлев.

Слухи уже ходили, и болельщики с нетерпением ждали изменений в клубе. И наконец, большой сюрприз: у «Монако» нет выбывших, но есть прибывший.

Клуб обрел нового руководителя оперативного управления. Выпускник Парижской школы бизнеса EDC, Жан-Эмманюэль де Витт (52 года) имеет обширный международный опыт, в частности в Азии и Европе.

Жан-Эмманюэль де Витт владеет французским, английским, русским и немецким языками. Он работал в таких ведущих компаниях, как Lagardère, Hearst, Sanoma и JCDecaux.

У де Витта — операционное руководство, у Митчелла — спортивная дирекция, Петров — в совете директоров

«Я благодарю Дмитрия Рыболовлева и Совет директоров за оказанное доверие. Очень рад присоединиться к ФК «Монако» в качестве генерального директора и работать для достижения результатов, отражающих богатейшую историю клуба» — прокомментировал Жан-Эмманюэль де Витт.

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Он будет отвечать за оперативное управление и сосредоточится на увеличении доходов клуба. Под его руководство перейдут все департаменты, за исключением спортивной дирекции – она останется в руках Пола Митчелла, который будет в подчинении у Дмитрия Рыболовлева.

Олег Петров продолжит выполнять обязанности члена совета директоров и вице-президента, представляя ФК «Монако» в Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) а также в Ассоциации европейских клубов (ECA) (член совета директоров) и УЕФА (представитель ECA в Совете по стратегии профессионального футбола).