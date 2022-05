Le conseil d’administration de l’AS Monaco a acté l’arrivée de son nouveau directeur général, suite à sa nomination par Dmitri Rybolovlev.

Les rumeurs se sont propagées, et les supporters attendaient avec impatience les nouveaux changements au sein du club. Finalement, grosse surprise : l’AS Monaco ne compte aucun départ, mais une arrivée.

Le club tient en effet son nouveau responsable de la gestion opérationnelle. Diplômé de l’EDC Paris Business School, Jean-Emmanuel de Witt (52 ans) possède une grande expérience internationale, en particulier en Asie et en Europe.

Maîtrisant le français, l’anglais, le russe et l’allemand, Jean-Emmanuel de Witt a travaillé pour des entreprises de premier plan telles que Lagardère, Hearst, Sanoma et JCDecaux.

De Witt à la gestion opérationnelle, Mitchell à la direction sportive, Petrov au conseil d’administration

« Je voudrais remercier Dmitri Rybolovlev et le Conseil d’administration pour leur confiance. Je me réjouis de rejoindre l’AS Monaco en tant que Directeur Général et d’œuvrer à l’obtention de résultats faisant écho à la grandeur historique du Club », a commenté Jean-Emmanuel de Witt.

Ce dernier sera responsable de la gestion opérationnelle et se concentrera sur l’augmentation des revenus du club. Tous les services seront sous sa responsabilité, à l’exception de la direction sportive, toujours confiée à Paul Mitchell, sous la responsabilité de Dmitri Rybolovlev.

De son côté, Oleg Petrov continuera d’exercer ses fonctions de membre du conseil d’administration et de vice-président, tout en représentant l’AS Monaco auprès de la Ligue de Football Professionnel, mais aussi à l’ECA (membre du conseil d’administration) et à l’UEFA (représentant de l’ECA au conseil stratégique du football professionnel).