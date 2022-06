Pour sensibiliser le grand public à l’importance du don du sang, les salariés du club se sont mobilisés.

Nouvelle collaboration entre l’AS Monaco et le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). Les salariés de l’AS Monaco se sont rendus au centre de transfusion sanguine pour montrer l’exemple et encourager les dons, afin d’atteindre l’objectif fixé par la Principauté.

Pour l’heure, Monaco n’est pas autosuffisant. Seulement 2 000 dons sont effectués chaque année, alors qu’il faudrait en atteindre 3 500, selon le CHPG.

Après les salariés mardi, le nouveau directeur général Jean-Emmanuel de Witt a, à son tour, donné de sa personne mercredi.

« Je suis très très heureux et très fier d’être là […] le don du sang est extrêmement important. » a rappelé Jean-Emmanuel de Witt. Il a également ajouté : « On a un rôle social très important à jouer et c’est, je crois, très nécessaire que chacun d’entre nous gardions en tête que lorsqu’on a un accident, on serait heureux de ne pas entendre parler de ce déficit. »

Pour participer à l’effort, il est possible de se rendre au CHPG tout au long de l’année, les mardis de 8 heures à 14 heures, les mercredis de 10 heures à 15 heures et les jeudis de 8 heures à 14 heures.