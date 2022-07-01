С момента прихода Дмитрия Рыболовлева, клуб из Княжества сделал ряд больших шагов на трансферном рынке. Если и есть клуб, который знает, как покупать и продавать в Европе, то это ФК «Монако». При этом он демонстрирует регулярность результатов благодаря своей стратегии и ноу-хау, которые используются для поиска и обучения талантов завтрашнего дня.

Благодаря трансферам Килиана Мбаппе (180 млн евро, включая бонусы) в 2017 году и Орельена Тчуамени (100 млн евро, включая бонусы) этим летом, «Монако» стал первым клубом, который продал двух футболистов на сумму более 100 млн евро.

Рекорд быстро был настигнут «Бенфикой», которая продала Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» за 100 миллионов евро (включая бонусы), через три года после трансфера Жуана Феликса (127 миллионов евро, включая бонусы) в «Атлетико Мадрид».

€ 306,99 млн прибыли за восемь лет

При этом трансферы Хамеса Родригеса (75 млн евро), Томаса Лемара (72 млн евро), Антони Марсьяля (60 млн евро), Бенжамена Менди (57,5 млн евро) и Бернарду Силвы (50 млн евро), доказали, что «Монако» в последние годы является одним из, если не самым прибыльным клубом в мире.

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После перехода из «Монако» в «Реал Мадрид» за 100 млн евро Орельен Тчуамени вошел в пятерку самых дорогих французских игроков в истории. Рейтинг, в котором доминирует Килиан Мбаппе и в который входят не менее пяти игроков, проданных «Монако» (см. ниже).

Килиан Мбаппе – чемпион мира, воспитанник «Монако» / © ФК «Монако»

С момента возвращения в Лигу 1 (2013 год) «Монако» потратил на трансферном рынке 757,76 млн евро. Колоссальная сумма для клуба Лиги 1, но она была амортизирована за счет продаж, совершенных в последние годы. В общей сложности на трансферном рынке клуб заработал 1,064 млрд евро. Таким образом прибыль составила 306,99 млн евро всего за восемь сезонов.

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Продажи игроков в целом не оказали влияния на результаты клуба. Наоборот. Благодаря этой политике, часто называемой «трейдинг», которая вдохновила, в частности, французский «Лилль», «Монако» взорвал свои показатели продаж, но также и, прежде всего, демонстрировал прекрасное выступление на поле. Клуб завоевал титул чемпионов Франции в 2017 году и в том же сезоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Это признак того, что стратегия, проводимая президентом Рыболовлевым, не является чисто финансовой, несмотря на значительные продажи. Весьма успешная и разумная политика. Ведь что касается приобретений, «Монако» никогда не тратил более 30 миллионов за игрока на рынке, за исключением трех футболистов международного класса: Хамеса Родригеса (45 миллионов), Радамеля Фалькао (43 миллиона) и Виссама Бен-Йеддера (40 миллионов).

Основной акционер ФК «Монако» по случаю своего 10-летия во главе клуба признался, что ASM занимает важное место в его жизни: «ФК «Монако» — это большая часть меня и моей жизни. Это инвестиции не только денег, но и сил, времени, эмоций».

Фокус на молодых футболистах, проходящих обучение в клубе

Орельен Тчуамени, приобретенный «всего» за 18 млн евро, был продан за 100 млн евро, тогда как Бернарду Силва был куплен за 15,75 млн евро, а затем продан за 50 млн евро. Помимо этих инвестиций в молодых перспективных спортсменов «Монако» также вложил значительные средства в свой новый учебно-тренировочный центр и в Diagonale, совершенно новое здание, предназначенное для подготовки талантов завтрашнего дня.

Учебно-тренировочная база с возрастающими амбициями / © ФК «Монако»

С появлением Килиана Мбаппе, «Монако» также открыл путь к модели клуба, готовящего таланты, по примеру амстердамского «Аякса». Одна из жемчужин академии «Монако», Бенуа Бадиашиль, является идеальным примером долгосрочной спортивной политики клуба. Другими словами: подготовить молодого игрока в академии, добиться его превращения в игрока первой команды, увидеть, как он утверждается в качестве игрока основного состава, а затем продать его в крупный европейский клуб.

Важно помнить, что Монако — это микрогосударство, и клуб не может полагаться на продажу билетов, как клубы в крупных европейских столицах. Президент Рыболовлев понял это еще в 2011 году, когда стал основным акционером клуба (до этого он возглавлял одну из крупнейших в мире компаний по производству удобрений).

Российский владелец «Монако» не только сумел быстро вывести клуб в Лигу 1, но и разработал стратегию, сочетающую высокие результаты в чемпионате с успехами на трансферном рынке. И все это при определенной финансовой стабильности.

К тому же, несмотря на финансовую поддержку Дмитрия Рыболовлева, «Монако» имеет далеко не такой же бюджет, как крупнейшие европейские клубы. С бюджетом около 225 млн евро на сезон 2021-2022 годов, «Монако» не располагает ресурсами таких клубов, как «Реал Мадрид» (695 млн евро) или «Пари Сен-Жермен» (620 млн евро).

Продажи, которые не повлияли на результаты

В последние два сезона, после небольшого спада, ознаменовавшего конец первого цикла, увенчавшегося успехом с Мбаппе, Силвой, Фабиньо и Лемаром, клуб из Княжества дважды поднимался на пьедестал Лиги 1. С момента своего возвращения в первый дивизион девять лет назад «Монако» шесть раз занимал места на пьедестале. Это еще одно доказательство последовательности политики клуба.

В прошлом году «Монако» не удалось пройти в групповую стадию Лиги чемпионов. В этом сезоне у подопечных Филиппа Клемана будет такая возможность, ведь они снова квалифицировались в плей-офф.

Лига чемпионов, важнейшее соревнование для проекта клуба, позволила «Монако» в последние годы увеличить количество рекордных трансферов. Исключительное выступление в сезоне 2016-2017 фактически позволило блеснуть большому количеству игроков, которые, как было сказано выше, затем ушли за внушительные суммы.

Эти продажи позволили «Монако» стать самым эффективным клубом в своей «трейдинговой» политике, опередив «Бенфику». Хотя оба клуба продали двух игроков на сумму не менее 100 миллионов евро, «Монако» продал больше игроков дороже 50 миллионов евро (всего 7 игроков, по сравнению с 3 у португальского клуба).

Эти превосходные показатели – результат качественной работы, которая ведется в течение многих лет. Запущена она была Луишем Кампушем, который недавно пришел в ПСЖ, а несколько лет назад работал в «Монако». Переход Пола Митчелла в княжеский клуб в 2020 году — это шаг в том же направлении: дальнейшее укрепление успешной модели, которая позволила «Монако» занять свое место среди клубов, c которыми считаются на европейской арене.

10 лучших трансферов «Монако»:

1. Килиан Мбаппе – в «ПСЖ» (2018) – воспитанник клуба, продан за €180 млн

2. Орельен Тчуамени – в «Реал Мадрид» (2022) – приобретен за €20 млн, продан за €100 млн

3. Хамес Родригес – в «Реал Мадрид» (2015) – приобретен за €45 млн, продан за €75 млн

4. Томас Лемар – в «Атлетико Мадрид» (2019) – приобретен за €4 млн, продан за €72 млн

5. Антони Марсьяль – в «Манчестер Юнайтед» (2016) – приобретен за €5 млн, продан за €60 млн

6. Бенжамен Менди – в «Манчестер Сити» (2018) – приобретен за €10 млн, продан за €57,5 млн

7. Бернарду Силва – в «Манчестер Сити» (2018) – приобретен за €15,75 млн, продан за €50 млн

8. Фабиньо – в «Ливерпуль» (2019) – приобретен за €6 млн, продан за €45 млн

9. Юри Тилеманс – в «Лестер» (2020) – приобретен за €25 млн, продан за €45 млн

10. Тьемуэ Бакайоко – в «Челси» (2018) – приобретен за €8 млн, продан за €40 млн.

10 лучших трансферов французских игроков:

1. Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» (2018) – €180 млн

2. Усман Дембеле – из «Дортмунда» в «Барселону» (2017) – €140 млн

3. Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону» (2019) – €120 млн

4. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (2016) – €105 млн

5. Орельен Тчуамени – из «Монако» в «Реал Мадрид» (2022) – €100 млн

6. Лукас Эрнандес – из «Атлетико» в «Баварию» (2019) – €80 млн

7. Антони Марсьяль – из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» (2015) – €80 млн

8. Зинедин Зидан – из «Ювентуса» в «Реал Мадрид» (2001) – €77,5 млн

9. Томас Лемар – из «Монако» в «Атлетико» (2018) – €72 млн

10. Танги Ндомбеле – из «Марселя» в «Тоттенхэм» (2019) – €60 млн