В субботу Суверенный Князь посетил тренировочную базу Ла Тюрби, где выразил наилучшие пожелания всему профессиональному составу клуба.

В присутствии Олега Петрова (Oleg Petrov), Поля Митчелла (Paul Mitchell) и нового тренера ФК «Монако» Филиппа Клемана (Philippe Clement), Князь Альбер II нанёс визит игрокам клуба во время субботней тренировки. После новогодних поздравлений, адресованных команде, Суверенный Князь выразил поддержку игрокам накануне выездного матча против ФК «Нант» в 20-м туре Лиги 1.

Представившийся случай позволил Князю Альберу II встретиться с Филиппом Клеманом, недавно заменившим Нико Ковача (Niko Kovac) на монегаскской тренерской скамье. Напомним, что в начале второй половины сезона ФК «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, в дополнение к выходу в 1/8 финала Лиги Европы и Кубка Франции.