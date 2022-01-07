Новый тренер ФК «Монако» был официально представлен в эту среду в Центре Достижений (в Ла Тюрби) в окружении Олега Петрова и Пола Митчелла (Paul Mitchell). Его первая пресс-конференция прошла успешно.

Филипп Клеман (Philippe Clement) впервые выступил с речью в качестве тренера основного состава ФК «Монако». Несмотря на несколько ошибок в произношении, бельгийский тренер, несколько дней назад перешедший из клуба «Брюгге», почти идеально владеет французским. На протяжении часа он отвечал на вопросы журналистов, в том числе по поводу его перехода в «Монако» о планах дальнейшего развития клуба.

«Я очень рад находиться здесь, быть частью действительно амбициозного проекта с большим количеством молодых игроков и хорошим балансом между юными футболистами и их более опытными партнерами по команде, – поделился Филипп Клеман, прежде чем выразить свое желание сформировать настоящую сплоченность не только между игроками, но и другими представителями клуба. – Я хочу, чтобы мы были как одна большая семья, с амбициозными игроками, которые желают только одного: победы».

Закрепиться на первых местах в Лиге 1

Заслужив прекрасную репутацию в Бельгии, Филипп Клеман – трехкратный чемпион Лиги в качестве тренера в составе «Генка» и «Брюгге» – поделился своими мыслями относительно методов руководства. «Тренер всегда должен учитывать способности своих игроков. Но моя философия всегда заключалась в том, чтобы иметь сильную, настроенную на борьбу команду, с большой самоотдачей».

На вопрос о своей любви к тренерской работе уроженец Антверпена подтвердил, что давление никак не повлияет на эту страсть. «Я хорошо знаком с давлением, потому что, когда я вернулся в «Брюгге» в роли тренера после победы в чемпионате с «Генком», то первое место в чемпионате также было целью клуба. Нам удалось справиться с этой задачей дважды подряд. Мне нравится такое давление, оно не негативное, потому что позволяет увидеть клубные амбиции. Это позитивное давление, с людьми, которые хотят побеждать».

Филипп Клеман © ФК «Монако»

Филипп Клеман – идеальный тренер для воплощения нашего проекта Пол Митчелл

Олег Петров и Пол Митчелл согласны с этим. Вице-президент – генеральный директор, а также спортивный директор ФК «Монако» подтвердили высокие амбиции клуба. «Мы хотели бы поблагодарить Нико Ковача и его сотрудников за проделанную работу. Нико внес свой вклад в реализацию первой фазы нашего спортивного проекта, мы благодарны ему за это, потому что клуб будет опираться на проделанную им работу, и мы, конечно же, желаем ему всего наилучшего в будущем, – заявил Олег Петров, прежде чем сказать несколько слов о новом тренере ФК «Монако». – Филипп Клеман – идеальный тренер для воплощения нашего проекта. Его опыт как игрока и тренера доказывает это».

Пол Митчелл разделяет это мнение. «Благодаря «Серклю Брюгге» мы внимательно следим за бельгийским чемпионатом. И тренерская работа Филиппа Клемана не ускользнула от нашего внимания. Филипп – серийный победитель, который позволит нам вывести наш проект на новый уровень». Разочарованный результатами ФК «Монако» перед зимней паузой, Пол Митчелл несколько раз повторил, что клуб находится не на том месте, которого заслуживает, и что «цели, поставленные в начале сезона, было бы трудно реализовать».

Главная задача Филиппа Клемана – дать дорогу молодым

ФК «Монако» занимает шестое место в лиге, с начала сезона ни разу не попал в пятерку лучших и в настоящее время далек от своих целей. «В Англии есть поговорка, что нужно быть соперником главного конкурента. Сегодня мы отстаем от «Пари Сен-Жермен» на 17 баллов. По сравнению с нашими амбициями, этот разрыв слишком велик».

Руководство ФК «Монако» надеется, что под началом Филиппа Клемана команда значительно улучшится и приблизится к лидирующим позициям, а также добьется высоких результатов в Лиге Европы. Другая цель, которую ставят перед собой руководители клуба, – развитие молодых игроков. Это одна из сильных сторон Филиппа Клемана, который, в частности, позволил Крепену Диатта (Krepin Diatta) проявить свое мастерство в составе «Брюгге».

В это воскресенье в 17:00 в Нанте Филипп Клеман впервые появится на тренерской скамейке ФК «Монако» и в Лиге 1. По словам тренера, это «чемпионат, для которого характерны большие физические усилия со стороны игроков и высокий уровень самоотдачи, который не слишком отличается от бельгийского по стилю игры, однако его уровень выше». Он смотрел матчи Лиги, особенно внимательно следил за командой «Пари Сен-Жермен», с которой его клуб играл в этом году в Лиге Чемпионов (1-1, 4-1). «Для меня большая честь быть здесь, в «Монако», в одном из пяти сильнейших чемпионатов мира. Я никогда не думал, что покину Брюгге в середине сезона. Но в жизни могут представиться возможности, которые вы не можете предугадать. Когда поезд проезжает, нужно успеть запрыгнуть в него».

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