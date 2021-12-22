Президент Клуба болельщиков «Монако» побеседовал с нами в преддверии последнего матча года против команды «Ренн», который состоится вечером в эту среду, на стадионе «Луи II» (21ч.)

Встреча против «Ренна» будет особенно колоритной, так как в ее рамках представится возможность отпраздновать 10-летие президентства Дмитрия Рыболовлева. ФК «Монако» опубликовал видео, в котором рассказывается о ключевых моментах этих первых 10 лет.

Мы воспользовались случаем, чтобы расспросить Лорана Мэра (Laurent Maire) о его видении этих десяти лет президентства: о неизгладимых впечатлениях и о надеждах на будущее.

Что Вы планируете организовать в эту среду на стадионе «Луи II» по случаю 10-летия президентства Дмитрия Рыболовлева?

В сотрудничестве с Ультрас «Монако» мы поработали над тем, чтобы пригласить народ на стадион. Встреча против команды «Ренн» объединит 13 клубов болельщиков ФК «Монако». Мы взяли на себя расходы по логистике, а клуб – продажу билетов. Так, более ста болельщиков займут место на трибуне Pesage.

Это возможность выразить благодарность болельщикам со всей Франции, которые каждый раз приходят поддержать клуб во время выездных матчей. Эта встреча также позволит вручить награду лучшему игроку этого предварительного этапа, присуждённую Клубом Болельщиков ФК «Монако». Будут вывешены баннеры с благодарностью президенту, а также показан фанатский визуальный ряд (тифо) в знак уважения всем нашим клубам болельщиков.

Как Вы оцениваете прошедшее десятилетие?

Пандемия коронавируса, к сожалению, подорвала последние несколько сезонов, в особенности из-за пустынных трибун стадиона. Однако мы, разумеется, помним все успешные мгновения: от титула Чемпиона Франции 2017 до эпохального выступления в Лиге чемпионов. Не забываем и о восхождении в Лигу 2 (улыбается).

Лоран Мэр, президент Клуба Болельщиков ФК «Монако» © Romain Boisaubert / Monaco-Tribune

Я редко когда видел, чтобы стадион «Луи II» сотрясался столь сильно

Каково Ваше самое яркое воспоминание?

Их было всё-таки немало (улыбается). Но я бы сказал, что самым ярким воспоминанием стала атмосфера во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (победа со счетом 3-1). Нам уже довелось пережить это против «Реал Мадрид» в 2004 году (победа со счетом 3-1). Но в этот раз атмосфера была поистине невероятной. Я редко когда видел, чтобы стадион «Луи II» сотрясался столь сильно.

А лучший выездной матч ?

Я как раз недавно рассказывал об этом. Это выездной матч с «Дортмундом» (победа со счетом 2-3). Если память мне не изменяет, я никогда не видел так много монегаскских болельщиков на одном матче. Кортеж до стадиона был впечатляющим. Болельщиков было море. (Он настаивает) Море! Я никогда не забуду этот матч.

Что Вы ощутили, когда клуб опустился в Лигу 2?

Конечно, мы все очень переживали. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что это было зло во благо. До прихода Дмитрия Рыболовлева ситуация была скверной, и даже если бы клуб и удержался, это ничего бы не изменило. Понижение было неизбежным.

Как Клуб болельщиков пережил этот сложный период?

Вначале этот период был трудным, но, затем мы провели два замечательных сезона. Это была другая жизнь, другой мир, истинный футбол, без знаменитостей. Выездные матчи тогда тоже изменились. Это больше был не Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, а Клермон-Ферран, Булонь-сюр-Мер или Истр (улыбается).

Наш центр подготовки – один из лучших во Франции

В течение этого десятилетия клуб подготовил множество игроков, как, например, Килиана Мбаппе. Что Вы думаете о монакской системе подготовки футболистов?

Наш центр подготовки – один из лучших во Франции, и это видно по всем игрокам – воспитанникам ФК «Монако», которые вошли в состав сборной Франции. Гордость берёт, когда наблюдаешь, как игрок из центра подготовки становится частью главной команды. И именно эту работу клуб намеревается проводить в будущем.

О каком игроке Вы храните лучшее воспоминание?

Я особенно не привязываюсь к игрокам, так как они приходят и уходят. Я не являюсь болельщиком какого-то одного игрока. Но если бы мне нужно было выделить одного, это был бы Андреа Рагги (Andrea Raggi) – игрок, никогда не отклонявшийся от своей линии поведения. Это очень приятный, легко идущий на контакт человек с бесспорными качествами лидера. Он получил подготовку в Италии, на прежний лад, в уважении к болельщикам и с мировоззрением бойца.

А что касается тренера?

Сложно выбрать. Между Леонарду Жардимом (Leonardo Jardim), принёсшим нам титут чемпиона Франции, и Нико Ковачем (Niko Kovac), который на посту полтора года и проделал за это время отличную работу… А еще Клаудио Раньери (Claudio Ranieri). Я был разочарован его уходом. Он позволил нам подняться в Лигу 1 и получить квалификацию в Лигу Чемпионов. Мне очень нравился Раньери.

Чего бы Вы пожелали клубу на ближайшее десятилетие?

Как и все болельщики, я хотел бы выиграть «Кубок с большими ушами» (Лигу чемпионов – прим. ред.) (смеётся). Когда вкусил финал Лиги чемпионов, хочется обязательно пережить это мгновение снова, и на этот раз — с еще более счастливым исходом. Но если смотреть более реалистично, мы хотели бы получить десять титулов чемпиона Франции! Нам не достаёт всего двух.

Десятилетие ФК «Монако» под руководством Дмитрия Рыболовлева

Награды :

Чемпионат Франции Лига 2 :

Победитель в 2013

Чемпионат Франции Лига 1 :

Победитель в 2017,

Вице-Чемпион в 2014 и 2018,

Третье место в 2015, 2016 и 2021

Кубок Франции :

Финалист в 2021

Суперкубок Франции :

Финалист в 2017 и 2018

Кубок Лиги :

Финалист в 2017 и 2018

Полуфиналист в 2015 и 2019

Лига Чемпионов УЕФА :

Полуфиналист в 2017

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