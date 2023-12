La Turbie : Centre de cyclisme, courts de padel… Jean-Jacques Raffaele fait le point sur les grands projets sportifs

Le maire de La Turbie nous a accordĂ© une interview exclusive afin d’Ă©voquer la politique sportive de la ville, tout en dĂ©voilant les contours des futures installations sportives qui seront livrĂ©es d’ici Ă 2026.

Un Centre de cyclisme annoncé

PortĂ© par Fabien Barel, ancien vĂ©tĂ©tiste niçois triple champion du monde de descente, le projet « CĂ´te d’Azur Cycling Center » a Ă©tĂ© votĂ© par le conseil municipal. Il devrait voir le jour en 2025, en lieu et place des anciennes villas de France TĂ©lĂ©com, au niveau de la TĂŞte de Chien. Ce futur centre promet de regrouper l’ensemble des pratiquants, des dĂ©butants aux professionnels.

Deux grands pĂ´les seront proposĂ©s. Un premier tournĂ© vers le cĂ´tĂ© associatif et touristique, avec de la location de matĂ©riel ou du coaching, notamment Ă destination des enfants et des Ă©coles. Le second sera destinĂ© aux professionnels, avec des infrastructures de haute technologie destinĂ©es aux entraĂ®nements (bassin de nage, salle de rĂ©cupĂ©ration…).

C’est dans les anciens bâtiments de France TĂ©lĂ©com que sera amĂ©nagĂ© le nouveau Centre de cyclisme (Photo DR)

« C’est une magnifique opportunitĂ© pour la ville, qui pourrait devenir dans le futur une terre de vĂ©lo. Nous avons un magasin (VĂ©lo Bao, ndlr), de nombreux itinĂ©raires, une fontaine qui attire tous les cyclistes. L’arrivĂ©e du Tour mĂ©diterranĂ©en il y a deux ans a permis Ă de nombreux cyclistes de dĂ©couvrir La Turbie. Nous avons dĂ©sormais cette volontĂ© de dĂ©velopper notre offre touristique autour du vĂ©lo.

Avec ce nouveau projet menĂ© par Fabien Barel, nous auront Ă©galement l’opportunitĂ© d’accueillir de nombreux cyclistes professionnels, qui sont obligĂ©s aujourd’hui d’aller faire leur stage hivernale en Espagne, car aucun centre de haut niveau n’existe sur la CĂ´te d’Azur alors que le terrain de jeu s’y prĂŞte, avec de nombreux cols et un temps radieux. »

Des courts de padel bientĂ´t disponibles

Dans le cadre de la nouvelle dĂ©lĂ©gation de service public des tennis, deux terrains de padel couverts, 100% autonomes grâce Ă des panneaux solaires, s’apprĂŞtent Ă voir le jour. Les travaux devraient dĂ©buter en septembre 2024.

Le tennis de La Turbie s’apprĂŞte Ă accueillir deux terrains de padel (Photo DR)

« Comme toutes les communes qui n’ont que le tennis dans leur offre, la dynamique du club dĂ©cline. Nous bĂ©nĂ©ficions d’un site fabuleux, que nous souhaitons faire perdurer. C’est pour cela que nous allons proposer le padel, tout en gardant le tennis, afin de relancer le club. Cela va nous permettre d’accueillir de nouveaux joueurs, qui ne jouent pas forcĂ©ment au tennis et qui trouvent le padel plus ludique. Tous les clubs autour sont saturĂ©s. La demande est lĂ . En plus, ces deux futurs padel seront couverts, autonomes et insonorisĂ©s, pour Ă©viter les contraintes de bruit. »

Un stand de tir récemment inauguré

En rĂ©ouvrant en janvier dernier le stand de tir de La Turbie, un bâtiment flambant neuf, l’un des plus beaux des Alpes-Maritimes, la commune Ă redonner le sourire Ă de nombreux adhĂ©rents, après cinq ans de fermeture.

Le stand de tir a Ă©tĂ© inaugurĂ© l’Ă©tĂ© dernier par Jean-Jacques Raffaele, en prĂ©sence de Patrice Cellario

(Photo DR)

« Nous bĂ©nĂ©ficions dĂ©sormais de l’un des stands de tir les plus modernes du dĂ©partement. Nous sommes très fiers de cet Ă©quipement, qui s’inscrit dans la politique sportive de la ville, tout comme la piscine municipale Princesse Charlène de Monaco, qui bĂ©nĂ©ficie d’une convention avec la FĂ©dĂ©ration Française de Natation et qui permet Ă nos enfants d’apprendre Ă nager. L’ensemble de ces Ă©quipements dĂ©montre notre volontĂ© de faire du sport un facteur de cohĂ©sion sociale pour nos jeunes. »

De nouvelles salles Ă l’Ă©tude

Si Jean-Jacques Raffaele estime que La Turbie propose dĂ©sormais « une grande offre sportive », l’Ă©dile de la commune ne ferme pas la porte Ă d’autres projets pour autant, Ă l’image d’une salle omnisports ou d’une salle de fitness.

« La demande d’avoir des salles est de plus en plus forte. Nous avons beaucoup d’associations qui jouent des coudes pour bĂ©nĂ©ficier d’une salle pour les accueillir. Il y a la possibilitĂ©, sur le site de la crĂ©maillère, d’incorporer une ou deux salles supplĂ©mentaires Ă l’avenir. On y rĂ©flĂ©chira en temps voulu. Je constate aussi une forte demande pour une salle de musculation. Cela marcherait beaucoup Ă La Turbie. On va s’atteler Ă voir comment rendre cela possible dans le futur. »

Entre l’AS Monaco et La Turbie, l’histoire d’amour continue

Terre d’accueil du Centre de Performance de l’AS Monaco, la commune de La Turbie entretient des liens privilégiés avec le club du Rocher. Le nouveau centre qui a nécessité près de quatre ans de travaux pour un coût total de 55 millions d’euros, consentis par le Président Dmitri Rybolovlev, y a été inauguré l’année dernière. En 2023, pour la deuxième année consécutive, la ville de 3000 habitants a reçu la caravane du Kids Tour en présence de Philipp Köhn, le portier de l’ASM.

Philipp Köhn était présent en octobre dernier sur la 8e étape du Kids Tour, aux côtés de Jean-Jacques Raffaele

(Photo © AS Monaco)

De quoi ravir Jean-Jacques Raffaele, qui espère que cette initiative pourra permettre de crĂ©er des vocations auprès des jeunes turbiasques. « Il est important pour les enfants d’ĂŞtre en contact avec les joueurs professionnels, en plus d’assister aux matchs au stade Louis-II. Je le vois dans leurs yeux, qui scintillent quand ils voient des joueurs. Peut-ĂŞtre que grâce Ă ces initiatives, l’un d’entre eux deviendra professionnel sous le maillot de l’AS Monaco un jour. »