Анализ: Вклад Дмитрия Рыболовлева в успех сезона «Монако»

В сезоне 2023-2024 Дмитрий Рыболовлев был образцовым президентом: сразу после окончания предыдущего неудачного для «Монако» розыгрыша чемпионата он провел важные перестановки, он пристально следил за ходом летнего трансферного окна и вновь финансово помог спортивному отделу, чтоб команду могли пополнить необходимые игроки, он весь сезон был рядом с командой и поддерживал ее, а в финале праздновал вместе с ней вице-чемпионство.

В нашей новой серии статей мы рассказываем о трех ключевых фигурах, которые внесли свой вклад в успех ФК «Монако» в прошедшем сезоне. В предыдущих материалах мы рассказали об Ади Хюттере и Тиагу Скуру. А в этой статье речь пойдет о президенте «Монако» Дмитрии Рыболовлеве.

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Всему свое время

В эпоху Дмитрия Рыболовлева «Монако» регулярно занимает места на пьедестале Лиги 1 – в этом году в восьмой раз после возвращения клуба в элиту. Конечно, президент каждый год ставил своим подчиненным эту задачу и сам делал все от него зависящее. Однако, в футболе неизбежны взлеты и падения. Одно из таких падений случилось в конце сезона 2022-2023, который «Монако» неожиданно для своих возможностей завершил на шестом месте.

Рыболовлев предпринял необходимые действия незамедлительно: сразу после окончания сезона в клуб пришел новый спортивный директор Тиагу Скуру, а затем и новый главный тренер Ади Хюттер. Таким образом, руководство могло заранее подготовиться к летнему трансферному окну и строить команду, учитывая потребности наставника. Как показал только что завершившийся сезон, приглашение австрийца и бразильца в клуб прошлым летом было абсолютно оправданным – их мощное партнерство стало основной движущей силой и помогло вывести команду на новый уровень – европейский.

Успешным оказалось и летнее трансферное окно 2023. Оно было очень качественным: клуб потратил 83 миллиона евро на переходы пяти новых игроков (Вильфред Синго, Фоларин Балоган, Мохаммед Салису, Филипп Кён и Дени Закариа). Как подчеркнул Тиагу Скуру в начале сезона, Дмитрий Рыболовлев «принимал активное участие в переговорах» по трансферам. Кроме того, в начале трансферного окна президент в очередной раз финансово помог клубу, для того чтобы спортивный отдел смог работать над усилением команды, не дожидаясь продаж игроков.

Комфортному положению «Монако» даже завидовали некоторые наставники из Лиги 1. Например, тренер «Лилля» Паолу Фонсека, который так прокомментировал возможности клуба из княжества в начале сезона: «Что говорить о «Монако»? Клуб за один день тратит вдвое, а то и втрое больше, чем мы».

Официальная фотография ФК «Монако» сезона 2023-2024

Блестящее начало

Действительно, поддержка Рыболовлева чрезвычайно помогла при воплощении в жизнь атакующей тактики австрийца. Сезон 2023-2024 монегаски начали великолепно: забивали много голов, несколько раз поднимались на первую строчку турнирной таблицы, игроков «Монако» выбирали футболистом месяца. В октябре 2023 года казалось, что в этом сезоне клуб из княжества – главный соперник ПСЖ.

Дмитрий Рыболовлев с удовлетворением следил за успехами команды и вместе с Его Светлейшим Высочеством князем Альбером II радовался победам «Монако» на трибунах «Луи-II».

Матч против «Страсбура» 20 августа на стадионе «Луи-II»

Постоянная поддержка в сложный период

Однако в середине сезона «Монако» ждали серьезные испытания. Зимой у команды случился спад, вызванный многочисленными травмами ключевых игроков (Брель Эмболо, Кайо Энрике, Элиесс Бен Сегир, Вандерсон), а также отъездом ряда футболистов на Кубок африканских наций (Вилфред Синго, Мохамед Камара, Мохаммед Салису, Исмаил Якобс, Крепен Диатта) и на Кубок Азии (Такуми Минамино). Низшей точкой стал вылет красно-белых из Кубка Франции от «Руана», команды из третьего дивизиона.

Тогда даже пошли слухи об отставке главного тренера. Но, как рассказывал сам Хюттер, «Я разговаривал с президентом и Тиагу после матча в Руане. Дмитрий Рыболовлев хотел получить информацию и мое мнение об этой игре. Все были разочарованы, но он выразил мне поддержку».

Не менять тренера во время кризиса – очень важное и грамотное решение владельца клуба. Ведь именно после неудачи в Руане команда начала набирать ход и в итоге обыграла всех конкурентов: «Ниццу», «Ланс», «Ренн», «Брест» и «Лилль». Рыболовлев все это время был рядом с командой – в тот сложный период во второй половине сезона он почти не пропускал матчи, часто бывал на базе в Ля-Тюрби, например, накануне дерби Лазурного Берега, встречался с игроками, приходил в раздевалку поддержать их и поздравить с важными победами.

Выступая недавно на пресс-конференции, Скуру подчеркнул: «Президент играл важнейшую роль в ходе сезона, он был с нами. Он не раз посещал тренировки, а также был на связи как со мной, так и с Ади Хюттером. Игроки тоже не остались без его поддержки. Он всегда принимал активное участие в принятии важных решений в этом сезоне и помогал нам двигаться вперед, особенно это было заметно после поражения в Кубке Франции. Игра с «Руаном» стала одним из переломных моментов сезона. После нее состоялась серия встреч с ключевыми игроками. Президент всегда поддерживал нас. Во многом именно благодаря его поддержке мы сумели достичь своих целей и вернуться в Лигу Чемпионов».

17 марта Дмитрий Рыболовлев символически вручил коллекционные футболки Александру Головину и Исмаилу Якобсу, которые сыграли соответственно 200 и 100 матчей за ФК «Монако» во всех соревнованиях © ФК «Монако»

В тот непростой период Хюттер подчеркивал, что президент был близок к команде и «его поддержка была очень весомой». Присутствие Рыболовлева было важным и для игроков. Как отметил в конце февраля Гильермо Марипан: «Он всегда нас поддерживал. Я очень рад, что вижу его чаще и что он стал больше бывать в клубе и рядом с командой».

Выход в Лигу чемпионов – подарок на столетие клуба

После дождя всегда появляется солнце [après la pluie, le beau temps]. Когда в строй вернулись отсутствовавшие игроки и команда вновь обрела боевой дух и уверенность в своих силах, стало понятно, что этот состав способен побеждать и добиваться высоких результатов. Монегаски завершили сезон красиво и заслуженно заняли второе место.

«Результат, которого в этом сезоне добился «Монако», это больше, чем место на пьедестале. Это прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов, которого все мы так долго ждали. Это заслуженная награда за совместные усилия всех членов клуба, которые в течение сезона шли к этой цели», – заявил Дмитрий Рыболовлев. «И это также большой подарок всем монегаскам и поклонникам «Монако» в преддверии столетия!», – добавил президент клуба.

𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒 👏



Le Président Dmitry Rybolovlev a tenu à féliciter les Rouge & Blanc dans le vestiaire à Montpellier une fois la qualification en @championsleague validée 🤩



0️⃣-2⃣ #MHSCASM pic.twitter.com/lnztbRDXNO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 12, 2024

Президент Дмитрий Рыболовлев, князь Альбер II, Тиагу Скуру и Ади Хюттер

Действительно, следующий сезон будет чрезвычайно важным для «Монако», всех жителей княжества и, разумеется, преданных фанатов красно-белых, которые, как подчеркнул президент клуба, «как всегда, неустанно поддерживали команду и на домашних, и на выездных матчах».

Болельщики высоко ценят президента и часто благодарят его в своих постах в соцсетях, где они называют его спасителем и подчеркивают свою признательность за все, что он сделал для клуба: поднял «Монако» со дна второго дивизиона на вершину Лиги 1, вложил сотни миллионов евро, построил современнейший тренировочный центр, а еще он искренне переживает за свою команду.

Дмитрий Рыболовлев с представителями клубов болельщиков из Франции и Италии © ФК «Монако»

«Dèij’ani: Merçì Presidente», что в переводе с монегаскского языка «10 лет: спасибо, президент» © ФК «Монако»

Многолетние инвестиции приносят плоды

Действительно, прошедший сезон явно продемонстрировал, что путь к успеху прокладывается годами. Вице-чемпионство «Монако» этого года – это не только удачные последние трансферные окна, не только грамотное руководство и талант тренера, это еще и результат многолетних инвестиций президента.

Среди звезд «Монако» этого сезона – выпускники академии «Монако» Магнес Аклиуш и Эльес Бен Сегир. Другие «академики» также начинают расти в рядах профессионалов: Эдан Диоп, Антонен Картилье, Мамаду Кулибали, Саймон Буабре и Лука Мишал. Академия «Монако» многие годы считается одной из лучших во Франции. Два года назад она переехала в новое современное здание, в прошлом году молодежная команда клуба завоевала престижный трофей – Кубок Гамбарделлы.

Президент Рыболовлев продолжает многолетние традиции красно-белых и уделяет большое внимание воспитанию молодежи. В эпоху Рыболовлева академию закончил Килиан Мбаппе. И, возможно, кого-то из нынешних юных дарований, которые уже делают первые шаги в профессиональной команде, ждет такое же блестящее будущее.

Дмитрий Рыболовлев и Тиагу Скуру на тренировке в Ля-Тюрби

На успехи команды, без сомнений, влияют и условия, в которых тренируются игроки. Два года назад в Ля-Тюрби был торжественно открыт новый Центр спортивных достижений. Строительство этого объекта стоило около €55 млн, которые были выделены президентом Рыболовлевым. Тренировочный центр стал настоящим прорывом в подготовке игроков и предоставил футболистам феноменальные условия для работы.

«Открытие центра – знаковое событие для самого клуба, для его игроков и для всех, кто любит ФК «Монако». Я поздравляю президента Дмитрия Рыболовлева и весь клуб с успешной реализацией проекта. Этот комплекс позволит нашему клубу продолжать развиваться и стремиться к самым высоким целям», – заявил на открытии князь Альбер II.

Горизонты

К самым высоким целям президент и «Монако» стремятся каждый год. И следующий сезон, сезон столетия, наверняка не будет исключением.

Пожелаем красно-белым отличных результатов во всех соревнованиях, включая то, которого монегаски ждали шесть лет, – Лигу чемпионов!