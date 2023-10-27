ФК «Монако» – непоколебимая команда

В воскресенье вечером «Монако» снова вышел в лидеры чемпионата благодаря своей шестой победе, отыгравшись в матче с «Мецем», – на глазах у Дмитрия Рыболовлева, который поддерживал свою команду с трибуны стадиона «Луи-II». Клуб из княжества демонстрирует блестящее начало сезона, несмотря на препятствия, возникающие на его пути.

Матч «Монако» — «Мец» был очень похож на ловушку. После того как ПСЖ и «Ницца» в этом туре одержали победы, а также в отсутствие многих своих игроков (Вандерсон, Кайо Энрике, Закария, Марипан, Магасса, Эмболо и др.) «Монако» было, чего опасаться в домашнем матче с командой, которая по итогам прошлого сезона поднялась в первый дивизион.

Особенно на пятой минуте игры, когда Ламин Камара решился с пятидесяти метров от ворот запустить «ракету», не оставившую ни малейшего шанса Филиппу Кёну, вышедшему далеко вперед.

Головин – во главе

После своей единственной неудачи в матче с «Ниццей» в дерби прошлого месяца «Монако» мог столкнуться с серьезными трудностями и в этот вечер.

Но, как повелось с начала сезона и с приходом Ади Хюттера, монегаски проявили неимоверную силу воли и способность быстро реагировать, чтобы переломить ход событий и изменить свою участь.

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На этот раз, как уже часто бывало в последние два сезона, героем встречи стал Александр Головин, который отличился двумя голами. Секрет такого успеха известен ему-одному. «Это великолепный игрок и не только в нынешнем сезоне», – поделился Крепен Диатта после матча. С тех пор как я в «Монако», он тянет нас к успеху, принимает ответственные решения, помогает нам, и мы очень рады, что он с нами».

Два пушечных удара – «сухой лист» точно в девятку и ювелирно исполненный свободный – позволили «Монако» занять свое высокое место, впечатлили весь стадион «Луи-II» и закрепили блестящее начало сезона клуба со Скалы, лидера Лиги 1 по итогам девяти туров чемпионата.

Реактивный коллектив

Есть, чем порадовать монакского тренера, вынужденного сменить свою любимую формулу 3-4-3 на 4-4-2, которая так здорово подошла «Монако». «Хочу поздравить свою команду, ведь мы тестируем систему с четверкой всего лишь с пятницы. Но в результате, несмотря на отсутствие многих защитников, мы получили эти три заслуженных очка.»

Способность отыгрываться команда продемонстрировала в этом розыгрыше чемпионата не впервые. Дважды в матче с «Марселем» на этом же стадионе и в матче против «Клермона» в начале сезона «Монако» удавалось догонять соперника в счете и вырывать победу.

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Это лицо команды, которая знает, на что способна, уверена в своих силах и не дрогнет, даже когда ее пытаются загнать в угол. «Я рад, что моя команда в этом сезоне умеет переворачивать ход матча в свою пользу, ведь именной так мы завоевали одиннадцать очков, комментирует Ади Хюттер. Мы должны быть терпеливыми в игре. Это очень хорошо, что мы способны изменить ход встречи.»

Скамья запасных – почти вся «Made in Monaco»: семь воспитанников клуба (Бабай, Картийе, Вальм, Бен Сегир, Аклиуш, Диоп, Эфекеле) из девяти, заявленных в матче. Это еще и знак признания проекту, который клуб продолжает с Тиагу Скуру. Ведь ФК «Монако» хотел бы вновь подняться на пьедестал в конце сезона.