Scénario renversant, Akliouche étincelant, OM décevant… que retenir de ce Monaco/Marseille ?

L’AS Monaco s’est imposé (3-2) samedi soir au stade Louis-II face à l’Olympique de Marseille.

Le match : 3-2

Le choc de la 7e journée de Ligue 1 a tourné à l’avantage des Monégasques, salués comme il se doit par les supporters de l’AS Monaco au coup de sifflet final.

Sous les yeux du Prince Albert II et de Téo Andant, fraîchement médaillé d’argent au Mondiaux d’athlétisme et qui a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre, les hommes d’Adi Hütter ont offert un magnifique spectacle à leur public.

Face à une équipe marseillaise globalement décevante mais qui a fait preuve d’un immense réalisme en première période en inscrivant deux buts sur ses deux premières frappes cadrées – l’ouverture du score de Iliman Ndiaye (0-1, 1′) et la réalisation de Samuel Gigot (1-2, 18′) – les Monégasques ont fait preuve d’une grande force de caractère pour revenir à deux reprises.

Soungoutou Magassa (AS Monaco) : « J’ai toujours été polyvalent »

La première fois grâce à Maghnes Akliouche (voir ci-dessous), la seconde fois par l’intermédiaire de Folarin Balogun (2-2, 23′) sur un enchaînement dont il a le secret et qui a fait oublier ses deux penalties manqués contre l’OGC Nice ici-même il y a une semaine. Et au retour des vestiaires, ce sont les Monégasques qui sont parvenus à prendre l’avantage pour la première fois dans ce match, une nouvelle fois dans le sillage de Maghnes Akliouche (3-2, 52′).

Un avantage que les coéquipiers de Wissam Ben Yedder sont parvenus à maintenir jusqu’à la fin, peu inquiétés par une équipe marseillaise trop brouillonne offensivement. Au classement, l’AS Monaco reprend la tête du championnat en attendant les autres rencontres de la journée et le match au sommet entre l’OGC Nice et le Stade Brestois. Prochain rendez-vous pour l’ASM, samedi prochain (21h) face au Stade de Reims.

Le joueur : Le récital Maghnes Akliouche

Peu utilisé par son entraîneur cette saison, confronté à la concurrence de l’indéboulonnable Aleksandr Golovin et du métamorphosé Takumi Minamino, le jeune milieu de terrain de 21 ans a profité de l’absence de ses deux coéquipiers pour connaître sa première titularisation de la saison. Et quelle première pour Maghnes Akliouche, ovationné comme il se doit à sa sortie (75′).

ENTRETIEN. Maghnes Akliouche (AS Monaco) : « Rendre la confiance que m’accorde le coach »

Auteur de l’ouverture du score sur un sublime enchaînement dans la surface de réparation marseillaise (1-0, 8′), le numéro 21 de l’AS Monaco a également permis aux siens de reprendre l’avantage en début de seconde période sur une frappe limpide du gauche à l’entrée de la surface de réparation qui n’a laissé aucune chance à Pau Lopez (3-2, 52′).

Deux actions de classe, deux inspirations géniales, en plus d’être à l’origine du but de Folarin Balogun, qui viennent rappeler le talent d’un jeune joueur qui n’a pas encore eu l’occasion de l’exprimer dans la durée sur le Rocher. Mais avec ce genre de performance, nul doute qu’Adi Hütter accordera à nouveau sa confiance à Akliouche, qui semble lui de son côté avoir fait le plein de confiance.

Le chiffre : 5

Comme le nombre de points qui séparent l’AS Monaco (14 points) et l’Olympique de Marseille (9 points) après ce match.

La phrase : « Nous avons beaucoup de solutions à tous les postes »

Adi Hütter : « La première mi-temps a été fantastique, notamment en terme de spectable. Les deux équipes ont montré l’envie de gagner, je suis heureux que nous soyons parvenus à revenir. Je suis très content des prestations de Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder. Mais le plus important, c’est l’équipe. Nous avons beaucoup de solutions à tous les postes et on l’a vu en l’absence de nombreux cadres. »