Продление контракта с Александром Головиным – решительный шаг ФК «Монако»

ФК «Монако» объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Головиным до 2026 года. Это – ясные планы на будущее.

26-летний Александр Головин блестяще продолжает свое приключение с «Монако». А, может, это начало новой главы?

«𝘑𝘦 𝘮𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘤𝘩𝘦𝘻 𝘮𝘰𝘪 𝘢̀ 𝘔𝘰𝘯𝘢𝘤𝘰 !» Les premiers mots d’Aleksandr Golovin après avoir paraphé sa prolongation de contrat avec l’AS Monaco 🎥#Golo2026 pic.twitter.com/7c2EpvUfeO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 28, 2023

В понедельник вечером клуб официально продлил его контракт на два года, т.е. до 2026. Начав клубную карьеру в московском «ЦСКА», Головин перешел в «Монако» летом 2018 года и доказал свое намерение надолго остаться в полюбившемся ему клубе.

Стабильность и решительность

«Я очень рад продолжить свое приключение с «Монако» и хотел бы поблагодарить клуб за этот знак доверия, заявил российский футболист при подписании нового контракта.

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Я очень доволен этой возможностью продолжить свое развитие здесь. В этом сезоне мы хорошо играем в Лиге 1. Я полон мотивации помочь команде занять как можно более высокое место в таблице по итогам сезона и достичь наших целей.»

Судя по статистике, оправившись от травм, российский хавбек играет свой лучший сезон в монегасском клубе. В 24 встречах чемпионата Франции Uber Eats на счету Александра Головина уже 12 очков по системе гол плюс пас (6 + 6). Он сыграл решающую роль в половине голов своей команды на чемпионате.

© ФК «Монако»

С момента своего перехода из «ЦСКА» в «Монако» в 2018 году, после чемпионата мира в России, Александр Головин сыграл 166 матчей, забил 23 гола и дал 31 голевой пас.

Стабильный в игре атакующий полузащитник участвовал во всех официальных матчах «Монако» в этом сезоне, кроме первого матча чемпионата Франции Uber Eats в Страсбурге (2:1) 6 августа.

Александр пользуется авторитетом в команде, им восхищаются болельщики, руководство считает его одним из ключевых игроков, так что продление контракта с «Царём» было вполне очевидным для руководства монакского клуба.

Дальний прицел

«Александр играет в коллективе, и он один из самых опытных игроков в этой группе. Продление его контракта свидетельствует о том, что мы стремимся сохранять результативных игроков для достижения наших целей, объяснил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл.

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Его работа и развитие за последние два сезона, в частности в атлетическом плане, являются важным преимуществом для клуба. Мы счастливы продолжить это совместное большое плавание и уверены, что Александр будет нашим решающим козырем на финишной прямой этого сезона.»

ФК «Монако» в этом сезоне снова поднимется на подиум Лиги 1: клуб сейчас занимает третье место в турнирной таблице (50 очков), отставая всего на два очка от «Марселя», и за две недели до конца чемпионата объявление о продлении контракта такого игрока, как Александр Головин, только подтверждает амбиции клуба на будущее.

© Ромен Буазобер (Romain Boisaubert) / Monaco Tribune

Скорее всего, в следующем сезоне клуб будет бороться за Кубок Европы, и пока молодые таланты из учебного центра, прежде всего Элисс Бен-Сегир, играют рядом с опытными игроками, «Монако» может уверенно смотреть в будущее.

В последние сезоны за Александром пристально наблюдали иностранные клубы («Боруссия», «Севилья», «Эвертон»), но он предпочел стабильность и остался в клубе, в котором у него есть кадровый статус и которому он доверяет.

Отыграв за «Монако» уже почти пять сезонов, уроженец российского г. Калтана еще долгие годы будет содрогать «Луи II» и другие поля чемпионата Франции.