Всем сердцем – с «Монако»: Кристоф Скарло

Monaco Tribune предоставляет слово преданным болельщикам ФК «Монако» в своей рубрике Всем сердцем – с «Монако». Наша третья встреча в этой рубрике – с Кристофом Скарло (45 лет), вице-президентом Клуба болельщиков «Монако» (CSM) и крупье Казино Монте-Карло.

Какова ваша роль и задачи в CSM?

Вместе с президентом Клуба болельщиков «Монако» Лораном Мэром и генеральным секретарем Сандрой Пети я поддерживаю связи с клубом. Мы делаем запросы относительно наших поездок или по организации перформансов, как на наше 70-летие. Например, в начале сезона мы запросили встречу с новыми игроками, капитаном (Виссамом Бен-Йеддер) и вице-капитаном (Акселем Дисаси) в присутствии Пола Митчелла, чтобы рассказать им о том, как нам дорого ФК «Монако». Клуб, его форма и его цвета.

ФК «Монако» – это как национальная сборная. Для нас носить майку ФК «Монако» значит носить майку Княжества. Кристоф Скарло

Когда вы влюбились в ФК «Монако»?

В детстве. Я сам играл в футбол. В моей семье любили футбол. А еще я подбирал мячи на старом, а потом на новом стадионе «Луи II». Я стал увлеченно следить за клубом и покупать абонементы еще пятнадцать лет назад. Трудно не влюбиться в ФК «Монако», когда ты здесь родился или вырос. ФК «Монако» – это как национальная сборная. Мы болеем за клуб, как французы болеют за сборную Франции на чемпионате мира. Для нас носить майку ФК «Монако» значит носить майку Княжества.

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Вы заговорили про стадион «Луи II». Как вы оцениваете его изменения? От революционно нового во время открытия до подвергающегося критике сегодня…

Я из тех болельщиков, которые ратуют за масштабные изменения. Что там таить, стадион стареет. Это основная причина низкой посещаемости. Отсутствие развлечений вокруг стадиона создает мрачную атмосферу. В таких условиях стадион не жизнеспособен. Мне посчастливилось бывать на многих выездных матчах и могу вас заверить, что разница иногда поражает, даже в значительно меньших клубах. ФК «Монако» заслуживает большего, чем нынешний стадион «Луи II».

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Каковы ваши лучшие воспоминания как болельщика?

(Улыбается) Как и для многих из нас, это, конечно, европейская эпопея 2004 года, Матчи против «Депортиво», «Реала», «Челси»… Это было незабываемо. Это неописуемые впечатления.

Какие игроки произвели на вас наибольшее впечатление?

Волшебник Гленн Ходдл. А еще Марсело Гальярдо, и как футболист, и как человек. И Людовик Жюли за все, что он сделал. Он оставил неизгладимый след на своем поколении.

А в нынешнем составе?

Брель Эмболо! Я влюбился в него сразу после его перехода в клуб. Его настроение, простота, доступность, результативность на поле… Я сразу купил его майку.

Моя мечта – увидеть модернизированный стадион «Луи II», полный публики на каждой игре Кристоф Скарло

Что вы думаете о нынешнем сезоне?

Смешанные чувства. В межсезонье мы потеряли ключевого игрока (Бенуа Бадиашиля), и он не был заменен. Мы вернули Крислена Матсима, но, если один из наших защитников получит травму, ситуация может осложниться. Посмотрим, продолжим ли мы европейские соревнования после матча с «Байер 04». Но вместе с тем нам повезло, что из нашего учебного центра поступают перспективные кадры. Я, естественно, говорю об Элиссе Бен-Сегире.

Как вы представляете себе удачный сезон?

С набранным на сегодня количеством очков – второе место в чемпионате Франции и удачное выступление в Лиге Европы. В этом году играют сильные команды – «Барселона», «Арсенал» – но можно попробовать прорваться в финал.

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Какая у вас заветная мечта как у болельщика «Монако»?

В отличие от многих, это не результаты и не какой-то отдельный титул. Моя мечта – увидеть модернизированный стадион «Луи II», полный публики на каждой игре. Чтобы мы чувствовали себя дома, даже против «ПСЖ», «Марселя» или «Ниццы».

Что вы думаете о проекте, начатом с приходом Дмитрия Рыболовлева?

Открыв Центр спортивных достижений и Диагональ, клуб получил два невероятных комплекса. Созданы все условия, чтобы профессионалы и молодежь развивались и быстро показывали результаты. Мне повезло, я был на обоих объектах. Они великолепны. Инфраструктура достойна лучших европейских клубов. Я также рад нашим отношениям с клубом. Руководство и игроки поддерживают с болельщиками тесную связь. Это здорово!

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Каковы основные задачи CSM?

(Улыбается) В этом году нам исполнилось 70 лет. К столетию «Монако» клуб болельщиков должен вырасти до 1 000 членов. Сегодня нас 800 человек. Мы сделаем все, чтобы достичь этой цели и достойно отметить юбилей.