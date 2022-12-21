Стадион Луи II скоро будет отремонтирован? Что нам об этом известно

У него изысканная архитектура, он прекрасно вписался в монакский пейзаж и смог уместить в одном здании несколько объектов инфраструктуры. Все это делает «Луи II» уникальным стадионом в Европе и мире. Этот спортивный комплекс был построен в 1980-х годах и в ближайшее время может быть отремонтирован, как того потребовал Национальный совет в начале декабря.

Напомним. Это было 25 января 1985 года. После четырех лет строительных работ, использования почти 120 000 м3 бетона, 9 000 тонн железа и более 2 000 тонн металлоконструкций на насыпной площадке, отвоеванной у моря, появился новый стадион «Луи II». Он заменил старый (1939-1985 гг.), который был снесен и на месте которого в Фонвьее построили торговый центр.

На следующий день после этой исторической даты «Монако» самым выдающимся способом открыл свою новою арену, победив «Ланс» (3:0). Дальнейшие годы ознаменовали начало идиллии между клубом и его новым домашним стадионом.

Многофункциональный стадион, колыбель спорта в Монако

В своей колыбели «Монако» пережил величайшие часы своей истории, в частности, на европейской арене – с памятными победами над мадридским «Реалом» (3:1) и «Челси» (3:1) на ослепительном пути «красно-белых» в Лиге чемпионов в сезоне 2003/2004.

Стадион даже принимал сборную Франции в 1988 году – во время товарищеского матча против Марокко, который выиграли «синие» (2:1).

Однако стадион нового поколения «Луи II» — это не только «Монако» и футбол. Внутри комплекса находится множество объектов. Всего в его недрах расположилось более тридцати структур.

Помимо футбольного поля и легкоатлетической дорожки Луи II включает в себя центр водных видов спорта князя Альбера II с олимпийским бассейном, домашнюю площадку баскетбольной команды Roca Team арену «Гастон Медсен», некоторое количество административных учреждений княжества и частный англоязычный университет International University of Monaco (IUM).

До переезда в Центр спортивных достижений в Ля-Тюрби и «Диагональ» в Кап д'Ае на стадионе также находились все административные офисы и академия ФК «Монако».

Благодаря такому количеству спортивных дисциплин комплекс хранит в своем багаже немало памятных моментов. С 1987 года на стадионе проходят престижные соревнования Herculis, а в 2003, 2004 и 2005 годах он даже был ареной финала Чемпионата мира по легкой атлетике.

Вдобавок к спортивным событиям «Луи II» также был свидетелем выступлений звезд музыки, таких как Muse во время их концертного тура 2007 года и Eagles в 2011 году по случаю свадьбы князя Альбера II и княгини Шарлен.

Если в 1990-х годах «Луи II» сразу покорил всех своей аутентичностью и современностью, то сегодня как завсегдатаи, так и Национальный совет хотели бы, чтобы стадион был отремонтирован. В Национальном совете эта тема обсуждалась на заседании по государственному бюджету 12 декабря. «Прошу вас, господин министр, как можно быстрее провести реконструкцию арок, которые регулярно показывают по телевидению во время спортивных мероприятий. Их изношенность не соответствует достойному имиджу нашего Княжества. Я напоминаю правительству, что важно как можно скорее отремонтировать инфраструктуры, связанные с пользователями стадиона, как, например, буфеты и трибуны – это должно быть приоритетом», – в частности, прокомментировала депутат парламента Марин Гризуль, председатель Комиссии по делам образования, молодежи и спорта.

За почти за 40 лет существования стадион действительно начал ветшать, но правительство княжества напомнило на страницах La Gazette, что «стадион "Луи II" – объект спортивной инфраструктуры, который был введен в эксплуатацию в январе 1985 года и который с момента открытия использовался каждый день в году с 07:00 до 23:00. Учитывая, что зданию почти 40 лет, нет ничего необыкновенного в том, что постройка и ее оборудование считаются устаревшими. Принимая во внимание интенсивность эксплуатации, можно сказать, что эта инфраструктура неплохо сохранилась».

Патрис Селларио в ответ на опасения Национального совета заявил, что структурное состояние упомянутых выше арок «не представляет никакого риска. Проект косметического ремонта арок будет обсуждаться в первом квартале 2023 года, а доклад ожидается в первые дни января. Что касается перестройки мест, которые принимают публику, то она должна вписываться в общую концепцию реконструкции стадиона „Луи II“. Будет досадно начать работу, результаты которой впоследствии были бы обречены на снос в краткосрочной или среднесрочной перспективе. С другой стороны, уже начаты проектные разработки улучшений, которые мы можем реализовать для буфетов, чтобы зрители комфортнее чувствовали себя на стадионе.» Это еще раз подтверждает вовлеченность исполнительной власти в дело стадиона.

Ожидается, что в ближайшие годы ремонт стадиона ускорится

Действительно, для правительства ремонт «Луи II» является приоритетом с 2017 года. За пять лет около 20% из 355 миллионов евро, утвержденных для реконструкции «Луи II», были выделены властями на реставрацию Центра водных видов спорта, VIP-лож, газона (который теперь обеспечивает лучшее сцепление с землей), легкоатлетической дорожки, освещения (заменено на светодиодное) и арены «Гастон Медсен», о чем упоминала еще в 2020 году в эфире Monaco Info директор стадиона Сильви Бертран.

В 2018 году были проведены масштабные работы с газоном футбольного поля.

Новая арена «Гастон Медсен» была открыта 28 сентября 2022 года после 13 недель интенсивных ремонтных работ.

Этот зал – настоящая жемчужина – сразу покорил публику. В связи с этим футбольные болельщики надеются, что правительство продолжит работу в заданном темпе, чтобы и фанаты ФК «Монако» тоже смогли поддерживать команду на отремонтированном стадионе.

Такую возможность нельзя исключать, поскольку, как заявили сотрудники команды Патриса Селларио газете Monaco-Matin: «Работы ведутся поэтапно. Этапы, которые не предполагали серьезных трудностей (центр водных видов спорта, ВИП-ложи, газон, беговая дорожка, прилегающая территория, зал „Гастон Медсен“), были реализованы. Параллельно ведутся исследования, которые займут еще не менее двух лет. Это крайне сложный проект, особенно в плане увязки этапов и работ в условиях функционирования объекта. Учитывая ограничения, которые обусловлены непрерывной эксплуатацией стадиона, будет разумным вести работы по реконструкции в течение 10 лет».

С своей стороны, ФК «Монако», которому стадион не принадлежит, постарался подбодрить всех на вечере для абонентов, который прошел в начале сезона.

По словам руководства клуба, «Это одна из очень важных тем для нашего развития. Мы, безусловно, крупнейший пользователь стадиона. Мы ведем переговоры с властями Монако о возможности работ на стадионе. Это сложный проект, но он находится в стадии реализации и очень амбициозен».

Новые буфеты и красно-белые сиденья

У болельщиков немало идей, касающихся того, как вдохнуть новую жизнь в это легендарное место.

Среди этих идей: оборудование новых буфетов и замена нынешних желтых сидений на кресла в традиционных цветах «Монако». Любопытная подробность: желтый цвет был выбран князем Ренье III в 1985 году. Как пояснила Сильви Бертран, князь хотел единого цвета для всех спортивных залов. «Я думаю, что однажды их нужно будет заменить, и это будет решение Суверенного князя», — уточнила она.

Salut la communauté monégasque 👋

Voici une proposition pour relooker un peu notre stade Louis II bien vieillissant, aux couleurs du club. J'ai beaucoup hésité sur la couleur des sièges, et j'hésite encore, alors vos remarques sont les bienvenues !

RT apprécié👍#Daghe🔴⚪️ pic.twitter.com/XNQompnP3n — Romain (@MilieuRelayeur) August 12, 2021

Однако этот вопрос не нов. Фан-группировка Ultras Monaco 1994 с помощью баннеров неоднократно выражала желание увидеть красно-белые сиденья на 100-летие клуба, которое будет отмечаться в 2024 году.

«Открытие стадиона было фантастическим периодом, – вспоминает Реймон Виано, обладатель абонемента клуба с сезона 1965/1966. – У нас был один из самых красивых стадионов в Европе, даже англичане были впечатлены, когда попадали на него. Но стадион сильно постарел.»

Со своей стороны, Мишель Дебриевр, член Клуба болельщиков «Монако», предлагает открыть ресторан в спортивном комплексе «Луи II», как на других стадионах, или, по крайней мере, увеличить количество буфетов, чтобы предотвратить скопление людей вокруг пунктов питания.

Избежать полного закрытия

Во время поездок на гостевые матчи монакские болельщики высказывают надежду, что «Луи II» скоро приобретет новый вид так же, как и недавно реконструированные стадионы Лиги 1.

Sièges «Jaunes» en Loge…😡

Quelle honte d’accueillir des VIP dans des sièges aussi crades. Je ne parle même pas de l’état des couloirs pour accéder aux loges et aux tribunes.Digne d’un club de National et encore!@GvtMonaco @AS_Monaco pic.twitter.com/bBgLJQZdxV — 🏎🇲🇨GlennTheBest🇲🇨⚽️ (@glenthe_best) October 28, 2021

Можно назвать множество примеров, которые приводят монакские болельщики, чтобы предложить способы улучшения стадиона в княжестве. Тулузу, где недавно был отремонтирован стадион; Анже, где почти весь стадион «Раймонд Копа» был оборудован новыми черными сиденьями; или даже иногда Ниццу, которая играет на стадионе «Альянц Ривьера», открытом менее десяти лет назад.

Но не только комплекс «Луи II» переживает метаморфозы: стадион «Костиер» в Ниме (открыт в 1989 году) должны снести в 2023 году и полностью перестроить в 2026-м. Стадион «Франсуа-Коти» в Аяччо (открыт в 1962 году) недавно предложил болельщикам онлайн-анкету, чтобы узнать, какие улучшения они могут предложить после проведенных этим летом серьезных ремонтных работ.

Совсем недавно сам князь Альбер II затронул тему стадиона «Луи II» в преддверии Национального праздника Монако. «Я понимаю недовольство наших болельщиков, которых я хочу поздравить с 70-летием фан-клуба, и поблагодарить за искреннюю поддержку, — признался он Monaco-Matin.

«Луи ll» – это не только футбольный стадион, но и целый спортивный комплекс. Его открыли в 1985 году по стандартам, которые сегодня уже не кажутся удовлетворительными. Но это не мешает нам обеспечивать хорошие условия для спортсменов. Однако я и сам отмечаю, что некоторые элементы стадиона сильно устарели».

Признание, которое может подтолкнуть правительство к быстрым действиям. «В здании ведется постепенный ремонт, — констатировал князь. Эта программа реконструкции, вероятно, должна быть расширена. Мы находимся в процессе пересмотра этой программы, ее обновления. При этом хотим избежать полного закрытия стадиона, хотим выработать поэтапный план работ, который может удовлетворить всех».

Именно в этом заключается сложность модернизации стадиона «Луи II». В том, чтобы продолжать принимать все спортивные мероприятия и болельщиков одновременно с проведением крупных реставрационных работ.

Статья написана с участием Camille Esteve