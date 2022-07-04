Князь и Княгиня поженились 1 июля 2011 года.

Монегаски помнят это событие, как будто это было вчера. Одиннадцать лет назад Князь Альбер II и Шарлен Виттсток сказали друг другу «Да». За гражданской свадьбой, отпразднованной 1 июля в Тронном зале Княжеского дворца, последовала религиозная церемония в Почетном дворе на следующий день, через пятьдесят лет после свадьбы Князя Ренье III с Грейс Келли.

Свадьба побила рекорды зрительской аудитории, собрав более семи миллионов телезрителей во Франции и более миллиарда человек по всему миру. В Княжестве 6 000 монегасков вышли на площадь Княжеского дворца, чтобы поприветствовать молодоженов, стоящих на балконе и размахивающих флагами цветов Монако и Южной Африки.

Нынешняя годовщина свадьбы обещает быть счастливее предыдущей: в июле 2021 года Княгиня Шарлен не смогла присутствовать в Монако в этот особенный день по состоянию здоровья. Теперь, вернувшись в Княжество, Княгиня может праздновать эту дату вместе с Князем Альбером II и их детьми. По случаю 11-й годовщины свадьбы Князь и Княгиня поделились этой фотографией, сделанной в садах Княжеского дворца.

© Eric Mathon / Княжеский Дворец

Monaco Tribune желает Князю и Княгине, а также их детям большого счастья.