La Coppia Principesca si è sposata l’1 luglio 2011.

I monegaschi se lo ricordano come fosse ieri. Undici anni fa, il Principe Alberto II e Charlène Wittstock pronunciavano il fatidico “sì”.Il matrimonio civile, celebrato il 1° luglio nella Sala del Trono del Palazzo del Principe è stato poi seguito da una cerimonia religiosa nella Corte d’Onore, cinquant’anni dopo l’unione del Principe Ranieri III con Grace Kelly.

La cerimonia ha battuto i record di audience ed è stata seguita da sette milioni di telespettatori in Francia e da oltre un miliardo di persone nel mondo. Nel Principato, 6.000 monegaschi si sono recati nella Piazza del Palazzo del Principe per salutare la nuova Coppia Principesca dal balcone, agitando bandiere del Monaco e del Sudafrica.

Un anniversario di matrimonio sicuramente più felice del precedente: a luglio 2021, per motivi di salute la Principessa Charlène non è riuscita a essere a Monaco in questa giornata così particolare. Ormai rientrata nel Principato, la Principessa ha potuto festeggiare la ricorrenza con il Principe Alberto II e i Gemelli Principeschi. In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio, la Coppia ha condiviso questa foro scattata nei giardini del Palazzo del Principe.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Monaco Tribune augura tanta felicità alla Coppia Principesca e ai loro bambini.