Le migliori spiagge private nei dintorni di Monaco

Indirizzi, esperienze, atmosfera e prezzi… Ecco la nostra selezione dettagliata delle migliori spiagge private della Costa Azzurra per godersi il mare con il massimo comfort.

Le temperature si alzano e il cielo si schiarisce: l’estate sembra essere finalmente arrivata in Costa Azzurra! Tirate fuori il vostro costume da bagno più bello per tuffarvi nel comfort delle spiagge private. Immaginatevi distesi su una sdraio, con il dolce mormorio delle onde in sottofondo e un bicchiere di champagne in mano. Benvenuti in Costa Azzurra, dove il lusso incontra il Mar Mediterraneo in una danza fatta di sontuose spiagge private.

Incastonato tra l’azzurro del mare e le scogliere scoscese della Rocca, il litorale monegasco racchiude tesori esclusivi dove raffinatezza e serenità sono le parole d’ordine. Venite con noi alla scoperta delle più belle spiagge private nei dintorni del Principato, dove tutto è un invito al relax e all’evasione.

1. Maybourne La Plage, il lusso monegasco

© Maybourne Riviera

Baciato dal sole della Costa Azzurra, il Maybourne La Plage è un vero gioiello scintillante della Riviera francese. Questo nuovo locale di lusso, situato a Roquebrune-Cap-Martin, tra Monaco e Mentone, è diventato subito l’epicentro della raffinatezza e della ricercatezza, attirando una clientela internazionale in cerca di esclusività e tranquillità .

Il bar-ristorante e la spiaggia privata regalano una vista mozzafiato sul mare. Accomodatevi sui lettini con un cocktail rinfrescante in mano, prima di fare un tuffo nelle acque cristalline della Costa Azzurra. Con il rumore delle onde in sottofondo, potrete anche assaporare dei classici della cucina mediterranea rivisitati.

A pochi passi si trova anche uno dei ristoranti più leggendari della Costa Azzurra: Loulou Pirate. Raggiungibile in auto o tramite barca privata nella spiaggia vicino al Maybourne.

© Maybourne Riviera

Indirizzo: 42 avenue Winston Churchill 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Orari: Dal lunedì alla domenica / Spiaggia: 10:00 – 18:00 / Ristorante: 12:00 – 16:30

Esperienze: spiaggia privata, bar, ristorante

Prezzo: lettino per un giorno 150 euro con 70 euro di credito da spendere al bar della struttura

da spendere al bar della struttura Prenotazioni: +33 4 93 37 22 48

2. Cala Pulpo, il boho chic

© Cala Pulpo

Scoprite Cala Pulpo by Big T a Roquebrune-Cap-Martin, dove l’arte del barbecue si unisce all’eleganza bohémien della Costa Azzurra. Questo nuovo lido diffonde un’atmosfera chic ispirata a Mykonos e alla Costa Azzurra. Non solo spiaggia privata, ma anche ristorante: assaporate piatti a base di carni stagionate, pollame, pesce e frutti di mare grigliati alla perfezione sulla brace.

Per una giornata davvero all’insegna del relax, la spiaggia privata di Cala Pulpo offre una serie di servizi, tra cui un DJ 7 giorni su 7, un ristorante innovativo specializzato in cucina alla brace, un parcheggio e una navetta.

© Cala Pulpo

Indirizzo: Plage du Golfe Bleu 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Orari: da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Esperienze: spiaggia privata e ristorante

Prezzi: lettino giornaliero 40 euro / lettino giornaliero 1ª fila  50 euro . Sdraio, cuscino, ombrellone, tavolo e frullato di benvenuto sono sempre compresi nel prezzo. È previsto un supplemento di 10 euro per l’asciugamano.

/ lettino giornaliero . Sdraio, cuscino, ombrellone, tavolo e frullato di benvenuto sono sempre compresi nel prezzo. È previsto un supplemento di 10 euro per l’asciugamano. Prenotazioni: ‭+33 4 97 14 81 72‬

3. Bocca Mar, un must a Nizza

© Bocca Mar

Il Bocca Mar, una delle spiagge più famose di Nizza, vi invita a scoprire la sua atmosfera prestigiosa nel cuore della Baie des Anges. Sulla Promenade des Anglais, vanta una terrazza con l’unico solarium della città e un ristorante sul mare. Quest’ultimo propone una cucina raffinata con specialità provenzali e frutti di mare.

Con una vista mozzafiato sulla Baie des Anges, Bocca Mar seduce con il suo design chic e rilassante, fatto di materiali naturali come il vimini e il bambù. Le comode sedie a sdraio, adagiate sui famosi ciottoli di Nizza, permettono ai visitatori di prendere il sole mediterraneo in totale serenità .

È molto più di una semplice spiaggia privata: è un’esperienza sensoriale in cui ogni elemento è pensato per offrire una parentesi di lusso e serenità . Per chi cerca un’oasi di pace sulle rive del Mediterraneo, Bocca Mar è una destinazione imperdibile, sinonimo di raffinatezza e relax assoluto.

© Bocca Mar

Indirizzo: 15 Promenade des anglais 06000 Nice

Orari: da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 18:30

Esperienze: spiaggia privata, ristorante e lounge

Prezzi: lettino giornaliero 2, 3 e 4ª fila 30 euro con ombrellone incluso / Lettino giornaliero 1ª fila 40 euro con ombrellone e cocktail di benvenuto gratuito

con ombrellone incluso / Lettino giornaliero con ombrellone e cocktail di benvenuto gratuito Prenotazione: ‭+33 4 83 66 08 58

Parcheggio più vicino: Parking Palais de la Méditerranée – 3 Rue du Congrès 06000 Nice

4. La Spiaggetta dei Balzi Rossi, l’eleganza italiana

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Venite a scoprire un angolo esclusivo tra le rocce e il rumore del mare. Alla Spiaggetta dei Balzi Rossi, potrete godervi maxi lettini, musica e accesso privato al mare.

Vicino alle grotte dei Balzi Rossi, uno dei siti archeologici più importanti d’Europa con reperti dei primi europei, tra cui un uomo di Cro-Magnon, la Spiaggetta offre uno scenario unico. Le sue acque sono famose per essere particolarmente limpide e azzurre, perfette per nuotare e fare snorkeling.

Quest’ultimo è l’ideale per scoprire le ricchezze marine del posto. La Spiaggetta dei Balzi Rossi offre un’esperienza balneare esclusiva e tranquilla, impreziosita da un ambiente naturale e storico eccezionale.

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Indirizzo: Piazzale De Gasperi 7, Frazione Grimaldi Inferiore, 18039 Ventimiglia IM – Italia

Orari: dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 19:00

Esperienze: spiaggia privata e ristorante

Prezzi: Weekend : lettino giornaliero 1ª fila 70 euro / lettino giornaliero 2ª e 3ª fila 60 euro . Giorni feriali : lettino giornaliero 1ª fila 55 euro / lettino giornaliero 2ª e 3ª fila 45 euro . Il prezzo comprende: ombrellone, spogliatoio, telo mare, doccia calda, servizio navetta, Wi-Fi e assistenza del bagnino.

: lettino giornaliero / lettino giornaliero . : lettino giornaliero / lettino giornaliero . Il prezzo comprende: ombrellone, spogliatoio, telo mare, doccia calda, servizio navetta, Wi-Fi e assistenza del bagnino. Prenotazioni: ‭+39 0184 227020

5. Baia Bella, ecologica e accogliente

© Baia Bella

Sulla spiaggia Petite Afrique di Beaulieu-sur-Mer, il lido Baia Bella si distingue per l’eccezionale panorama naturale e l’approccio sostenibile. Incastonata tra scogliere e acque cristalline, questa spiaggia privata offre un’esperienza di relax senza pari, combinando comfort di lusso e rispetto per l’ambiente.

Prima spiaggia in Francia a essere carbon neutral, Baia Bella utilizza materiali locali sostenibili, sistemi di riciclaggio dell’acqua e pannelli solari, mettendo in risalto le creazioni artistiche locali. Potrete rilassarvi su comodi lettini e gustare una cucina mediterranea raffinata, accompagnata da cocktail e rosé.

La sera, la spiaggia si trasforma in un luogo romantico con lanterne e serate a tema che creano un’atmosfera magica. Facilmente accessibile, con parcheggio privato e servizio navetta per gli yacht, Baia Bella è il luogo ideale per una giornata di relax e lusso in Costa Azzurra.

© Baia Bella

Indirizzo: Plage de la Petite Afrique 06310 Beaulieu-sur-Mer

Orari: da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Esperienze: spiaggia privata, ristorante e lounge

Prezzi: lettino giornaliero 28 euro . Ombrellone 5 euro. Noleggio asciugamani 6 euro.

. Ombrellone 5 euro. Noleggio asciugamani 6 euro. Prenotazioni: ‭+33 4 93 01 11 00

