Un’oasi di benessere: Fairmont Royal Palm Marrakech

Non è solo un altro hotel di lusso: è un viaggio nel cuore di quella che potremmo definire la destinazione wellness più completa del Marocco, dove le antiche tradizioni berbere incontrano il lusso contemporaneo. Qui il benessere non è solo una promessa della spa, ma un vera e propria arte di vivere.

Ciò che distingue il Fairmont Royal Palm Marrakech dagli altri hotel è la capacità di integrare il benessere in ogni aspetto dell’esperienza offerta agli ospiti. Che siate appassionati di wellness o alla ricerca di una fuga rigenerante, il resort offre un’esperienza davvero eccezionale. Dalla pratica di yoga all’alba ai rituali tradizionali dell’hammam con olio di argan locale, ogni momento trascorso qui è un invito a riconnettersi con se stessi.

Monaco Tribune vi porta alla scoperta di questo straordinario resort, dove lusso e benessere si intrecciano in perfetta armonia, creando un’esperienza che parla al corpo, alla mente e all’anima.

Il deserto incontra la magia delle montagne: una location mozzafiato

Tra la maestosa catena montuosa dell’Atlante e 231 ettari di uliveti, palmeti e agrumeti, il Fairmont Royal Palm Marrakech è più di un semplice hotel di lusso, è un santuario di pace. A soli 20 minuti dalla vivace medina e dall’aeroporto di Marrakech Menara, questo resort ecosostenibile vanta una posizione perfetta. È facilmente accessibile ma pur sempre isolato: il connubio ideale per permettere agli ospiti di godersi sia la bellezza del paesaggio naturale marocchino che l’eleganza raffinata del lusso contemporaneo.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Le camere: la vostra oasi personale

Le camere dell’hotel ridefiniscono il concetto di spazio e di lusso. Durante il nostro soggiorno, abbiamo scoperto che anche le stanze Deluxe base sono di 72 metri quadrati, una dimensione notevole, mentre le Villas Prince, di una certa opulenza, arrivano fino a 741 metri quadrati. Ogni spazio è un capolavoro progettato dalla designer francese Marilin Spataro, dove gli elementi culturali marocchini si fondono in armonia con il lusso contemporaneo. Le camere dispongono di ampie terrazze affacciate sui giardini minuziosamente curati o sul campo da golf con le montagne dell’Atlante che fanno da sfondo. L’attenzione ai dettagli è impressionante: dalle spaziose cabine armadio alle docce con getto a pioggia e vasche da bagno separate, ogni elemento è stato attentamente studiato per garantire il massimo comfort e stile.

Un viaggio culinario attraverso un’ampia scelta di ristoranti

L’esperienza gastronomica al Fairmont Royal Palm è un’avventura culinaria che spazia tra quattro ristoranti separati e due bar sofisticati. Sotto la direzione dell’Executive Chef Guillaume Galvez, ogni locale racconta una storia culinaria unica. Capricci, il ristorante principale, offre una sontuosa colazione internazionale a buffet per iniziare la giornata nel migliore dei modi. A pranzo e a cena, invece, vi trasporta direttamente in Italia con i suoi sapori autentici. L’Olivier, all’aperto vicino la piscina principale, serve cucina mediterranea con vista, mentre Al Aïn propone una scelta fusion innovativa di sapori libanesi e marocchini. Per gli appassionati di golf, Le Sabra presso il Country Club offre piatti freschi e di stagione con una splendida vista sul campo.

Le serate al Bar sono indimenticabili, con la sua atmosfera sofisticata, la musica dal vivo e i cocktail d’autore. Il locale è sia al chiuso che all’aperto e offre una vista spettacolare sulle montagne dell’Atlante: il luogo perfetto per un aperitivo al tramonto.

Il benessere, il fulcro dell’esperienza

L’offerta wellness qui è davvero eccezionale. La Spa Fairmont, che si estende su 3.500 metri quadrati, è progettata come un riad moderno e offre un viaggio sensoriale attraverso le tradizioni locali. La spa dispone di 13 sale per trattamenti, tra cui suite speciali per coppie con vasche idromassaggio private. I trattamenti dell’hammam, che utilizzano l’olio di argan locale e l’argilla Ghassoul, sono particolarmente autentici e rivitalizzanti.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Anche le strutture dedicate al fitness sono incredibili, con un centro di 1.500 metri quadrati dotato di attrezzature all’avanguardia, quattro campi da tennis, due campi da padel e una piscina semiolimpionica. Inoltre, grazie alla collaborazione con OM Yoga, vengono proposti una serie di corsi, dall’Hatha più dolce al Power Yoga più dinamico, per rendere l’inizio o il proseguimento della pratica ancora più semplice.

Il fiore all’occhiello dell’offerta benessere è senza dubbio il campo da golf a 18 buche progettato da Cabell B. Robinson. Giocare qui, con le montagne innevate dell’Atlante come sfondo, è un’esperienza quasi meditativa. Oltre al campo sono presenti strutture per l’allenamento e un’atmosfera tipica da country club che lo rende allettante sia ai golfisti più esperti che ai principianti.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Un paradiso per le famiglie, per creare ricordi a tutte le età

Quello che fa davvero la differenza al Fairmont Royal Palm è che è anche pensato per le famiglie. Il Kids’ Club è l’equivalente del paese delle meraviglie in cui regna la creatività, dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Trovate di tutto, dalle lezioni di cucina del Petit Chef ai laboratori artistici e alle avventure all’aria aperta. Le visite alla fattoria biologica, dove i bambini possono incontrare gli animali che ci vivono, tra cui i tanto amati asini Bourriquet e Ponpon, aggiungono anche una nota istruttiva al divertimento.

L’ampio terreno su cui sorge la struttura offre alle famiglie tutto lo spazio necessario per divertirsi insieme, tra un tuffo nella piscina di 2.000 metri quadrati, una partita a tennis o una lezione di golf per tutti. I ristoranti propongono anche menù per bambini nutrienti e appetitosi, mentre le ampie camere, in particolare le Suite Family, permettono a tutti di avere il proprio spazio per rilassarsi.

Informazioni pratiche

Il costo delle camere del Fairmont Royal Palm Marrakech parte da 394€ a notte, colazione inclusa.

Con easyJet potete volare da Nizza a Marrakech senza scali a partire da 90€ andata e ritorno.