Une oasis de bien-être : Fairmont Royal Palm Marrakech

Ce n’est pas simplement un hôtel de luxe de plus — c’est un voyage au cœur de ce qui pourrait être la destination bien-être la plus complète du Maroc, où les traditions berbères ancestrales rencontrent le luxe contemporain, et où le bien-être n’est pas seulement une option sur la carte du spa, mais un véritable art de vivre.

Ce qui distingue le Fairmont Royal Palm Marrakech, c’est sa capacité à intégrer le bien-être dans chaque aspect de l’expérience client. Que vous soyez un passionné de bien-être ou simplement à la recherche d’une échappée ressourçante, le resort offre quelque chose de véritablement exceptionnel. Des séances de yoga au lever du soleil aux rituels traditionnels du hammam utilisant l’huile d’argan locale, chaque moment passé ici est une invitation à renouer avec soi-même.

Suivez Monaco Tribune dans notre découverte de ce resort extraordinaire, où luxe et bien-être s’entrelacent dans une harmonie parfaite, créant une expérience qui parle au corps, à l’esprit et à l’âme.

Quand le désert rencontre la magie des montagnes : un emplacement époustouflant

Niché entre les majestueuses montagnes de l’Atlas et une étendue de 231 hectares d’oliveraies, de palmiers et de vergers d’agrumes, le Fairmont Royal Palm Marrakech est bien plus qu’un simple hôtel de luxe — c’est un sanctuaire de sérénité. À seulement 20 minutes de la médina animée et de l’aéroport Marrakech Menara, ce resort éco-responsable offre l’équilibre parfait entre accessibilité et isolement. Le positionnement unique de la propriété permet aux clients de vivre à la fois la beauté brute du paysage naturel marocain et l’élégance raffinée du luxe contemporain.

Les chambres : votre havre personnel

Les hébergements redéfinissent ici le luxe spacieux. Lors de notre séjour, nous avons découvert que même les Chambres Deluxe d’entrée de gamme s’étendent sur une impressionnante superficie de 72 mètres carrés, tandis que les opulentes Villas Prince s’étirent jusqu’à un palatial 741 mètres carrés. Chaque espace est un chef-d’œuvre de la vision de la designer française Marilin Spataro, où les éléments culturels marocains se fondent harmonieusement avec le luxe contemporain. Les chambres disposent de généreuses terrasses qui encadrent soit les jardins méticuleusement aménagés, soit le parcours de golf avec les montagnes de l’Atlas comme toile de fond dramatique. L’attention portée aux détails est remarquable — des dressings spacieux aux douches à effet pluie et baignoires séparées, chaque élément a été soigneusement pensé pour un maximum de confort et de style.

Un voyage culinaire à travers de multiples restaurants

L’expérience gastronomique au Fairmont Royal Palm est une aventure culinaire à travers quatre restaurants distincts et deux bars sophistiqués. Sous la direction du Chef Exécutif Guillaume Galvez, chaque établissement raconte sa propre histoire culinaire unique. Capricci, le restaurant principal, propose un somptueux buffet petit-déjeuner international qui donne le ton de la journée et vous transporte directement en Italie avec ses saveurs authentiques pour le déjeuner et le dîner. L’Olivier, en plein air, situé près de la piscine principale, sert une cuisine méditerranéenne avec vue, tandis qu’Al Aïn présente une fusion innovante des saveurs libanaises et marocaines. Pour les amateurs de golf, Le Sabra au Country Club propose des plats frais et de saison avec une vue imprenable sur le parcours.

L’expérience nocturne au Bar est particulièrement mémorable, avec son atmosphère sophistiquée rehaussée par de la musique live et des cocktails signature. Le lieu s’étend à la fois sur des espaces intérieurs et extérieurs, offrant des vues spectaculaires sur les montagnes de l’Atlas — l’endroit parfait pour des apéritifs au coucher du soleil.

Le bien-être : au cœur de l’expérience

Les offres de bien-être ici sont véritablement exceptionnelles. Le Spa Fairmont, s’étendant sur 3 500 mètres carrés, est conçu comme un riad moderne et offre un voyage sensoriel à travers les traditions locales. Le spa dispose de 13 salles de soins, dont des suites spéciales pour couples avec jacuzzis privés. Les expériences de hammam, utilisant l’huile d’argan locale et l’argile de Ghassoul, sont particulièrement authentiques et revitalisantes.

Les installations de fitness sont tout aussi impressionnantes, avec un centre de 1 500 mètres carrés équipé d’appareils ultramodernes, quatre courts de tennis, deux terrains de padel et une piscine semi-olympique. Le partenariat avec OM Yoga propose diverses classes, du Hatha doux au Power Yoga dynamique, rendant facile le maintien ou le début d’une pratique.

Le joyau de la couronne des offres de bien-être est sans aucun doute le parcours de golf de 18 trous conçu par Cabell B. Robinson. Jouer un tour ici, avec les montagnes enneigées de l’Atlas comme toile de fond, est une expérience presque méditative. Le parcours est complété par d’excellentes installations d’entraînement et une atmosphère de country club qui le rend attrayant tant pour les golfeurs sérieux que pour les débutants.

Un paradis familial : créer des souvenirs pour tous les âges

Ce qui distingue véritablement le Fairmont Royal Palm, c’est son atmosphère exceptionnellement familiale. Le Kids’ Club est un pays des merveilles créatif pour les enfants de 3 à 12 ans, offrant tout, des cours de cuisine dans la cuisine du Petit Chef aux ateliers artistiques et aventures en plein air. Les visites à la ferme biologique, où les enfants peuvent rencontrer les animaux résidents, y compris les ânes bien-aimés Bourriquet et Ponpon, ajoutent une dimension éducative au plaisir.

Les vastes terrains offrent beaucoup d’espace pour que les familles puissent profiter ensemble, que ce soit en s’éclaboussant dans la piscine de 2 000 mètres carrés, en jouant au tennis ou en profitant d’une leçon de golf en famille. Les restaurants proposent des menus pour enfants à la fois nutritifs et attrayants, tandis que les configurations spacieuses des chambres, en particulier les Suites Familiales, garantissent que chacun dispose de son propre espace pour se détendre.

« Le Fairmont Royal Palm Marrakech est un vrai havre de paix ». Notre interview avec Amine Bouhalba, directeur des opérations du Fairmont Royal Palm Marrakech

Informations pratiques

Les chambres au Fairmont Royal Palm Marrakech sont disponibles à partir de 394 € par nuit, petit-déjeuner inclus.

EasyJet propose des vols directs aller-retour de Nice à Marrakech à partir de 90 €.