« Le Fairmont Royal Palm Marrakech est un vrai havre de paix »

Amine Bouhalba, directeur des opérations du Fairmont Royal Palm Marrakech, dévoile les secrets de cet hôtel d’exception dans une interview exclusive avec Monaco Tribune.

Entre cadre idyllique, service sur-mesure et expériences immersives, Amine Bouhalba nous explique comment l’établissement se démarque en alliant raffinement et culture locale. Du hammam traditionnel aux excursions dans l’Atlas, en passant par une gastronomie maroco-libanaise d’exception, chaque détail est pensé pour éveiller les sens. Passionné et fidèle à cette maison depuis plus de 11 ans, il partage sa vision du luxe et ses conseils pour un séjour inoubliable. Une immersion fascinante à découvrir !

Le luxe, qu’est-ce que c’est pour vous ?

Pour moi, le luxe, c’est une expérience unique qui commence par un voyage sensoriel. Nous avons la chance, ici à l’hôtel, mais aussi à Marrakech en général, de pouvoir créer cette sensation dès l’arrivée. Lorsqu’on atterrit à Marrakech, surtout pour la première fois, l’authenticité et la richesse culturelle de la ville créent un véritable impact. On est au Maghreb, en Afrique, tout en étant proche de l’Europe : il y a ce mélange fascinant.

Cela commence par les senteurs, les couleurs, le contact avec les gens. Et quand on arrive dans un cadre luxueux comme celui du Fairmont Royal Palm Marrakech, tous les sens sont en éveil.

Selon vous, qu’est-ce qui distingue cet hôtel des autres ?

Étant natif de Marrakech et ayant travaillé plusieurs années à La Mamounia, je connais bien l’environnement hôtelier de la ville.

La première fois que j’ai visité ce site, j’en suis immédiatement tombé amoureux. J’ai une approche très fidèle dans mon travail, et lorsque je suis arrivé ici, c’était bien avant l’ouverture. L’hôtel était encore en chantier, mais j’ai ressenti une véritable connexion, car le lieu possède des atouts exceptionnels.

Ce projet a été conçu par Beachcomber, un groupe réputé pour ses resorts à l’Île Maurice. Ils ont voulu reproduire ce modèle ici à Marrakech, et il y a plus de 10 ans, c’était une idée novatrice. Aujourd’hui encore, nous sommes le seul véritable resort complet de Marrakech.

Nous disposons de toutes les infrastructures d’un resort : hébergement, restauration, bien-être, mais aussi une offre loisirs très complète avec golf, tennis, padel, kids club et centre de sport. Même en élargissant à d’autres villes marocaines, il est rare de trouver une offre aussi diversifiée.

Dès le début, nous avons fait le pari de nous positionner sur le segment familial, ce qui est peu commun à Marrakech. La ville est traditionnellement une destination prisée des couples, avec ses riads et ses hôtels de charme, mais les offres haut de gamme adaptées aux familles étaient limitées. Nous avons comblé ce manque et, grâce à ce positionnement unique, nous avons réussi à percer et à nous étendre sur d’autres segments.

Quels sont vos conseils pour quelqu’un qui séjourne pour la première fois à l’hôtel ?

Nous conseillons souvent aux clients de débuter leur séjour par une immersion dans l’ambiance marocaine, avec un dîner oriental au restaurant Al Aïn dès la première soirée. Ils y découvriront un duo andalou exceptionnel qui nous accompagne depuis dix ans.

Al Aïn propose une cuisine maroco-libanaise qui reflète l’âme de Marrakech. Cette expérience est orchestrée par Meriem, une véritable maîtresse de maison. Lorsque vous entrez dans son restaurant, vous savez que vous êtes chez elle. Elle accueille chaque client, connaît leurs préférences et instaure une atmosphère chaleureuse et intime.

J’ai été impressionné par le nombre de personnalités qu’elle a fait danser, même des politiciens que l’on imaginerait très réservés. Cet environnement crée un véritable paradoxe et une surprise agréable.

Ensuite, nous proposons des expériences immersives : une excursion dans l’Atlas, une découverte du désert d’Agafay… Il est essentiel de se connecter avec Marrakech en allant à la rencontre des habitants, en visitant les petits villages, et en partageant un tajine berbère préparé par une dada (une grand-mère).

L’hôtel propose-t-il ces excursions vers l’Atlas ?

Oui, nous proposons une large palette d’activités. Il est même possible de commencer la journée dès 5h du matin par un vol en montgolfière survolant la Palmeraie.

Comment prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit à l’hôtel ?

C’est une excellente question ! Nous avons été une source d’inspiration pour de nombreux autres établissements en matière de bien-être. Le cadre lui-même est apaisant.

Nous nous sommes associés avec OM Yoga, un centre très réputé au Maroc spécialisé en yoga et pilates. Notre studio de yoga, au sein même de l’hôtel, est très prisé. Beaucoup de nos clients y instaurent un rituel : yoga matinal suivi d’un soin relaxant dans la journée.

Nous recommandons également le rituel marocain incontournable : le hammam. Nous avons même créé une expérience unique, appelée le hammam de dada, inspirée des traditions ancestrales. Autrefois, dans les hammams marocains, les femmes étaient accompagnées par une dada ou une tante qui prenait soin d’elles. Nous avons modernisé ce rituel tout en respectant son authenticité.

Quel est votre plus grand accomplissement dans cet hôtel ? Quels sont vos projets d’avenir ?

Cela fait maintenant 11 ans que je fais partie de cette maison. C’est rare, mais je me suis profondément attaché à cet endroit, où j’ai également grandi professionnellement.

Lorsque je suis arrivé, j’étais directeur des ventes. Mon plus grand accomplissement a été de bâtir une équipe solide et de lancer ce magnifique projet à l’international et au Maroc. Grâce à cet environnement stimulant, j’ai pu évoluer, passant d’Executive Assistant Manager à Director of Operations.

Une oasis de bien-être : Fairmont Royal Palm Marrakech

Quiz express

L’endroit le plus secret de l’hôtel ?

Notre petite ferme, créée récemment derrière le centre de sport et le spa. Un lieu confidentiel où nous organisons des expériences authentiques : dégustation de thé à la menthe du jardin, cueillette des olives en saison, et cours de cuisine traditionnelle.

Le membre du staff le plus emblématique de l’hôtel ?

Sans hésitation, notre bagagiste. Il est la première personne que nos clients rencontrent en arrivant à l’hôtel. Il incarne l’authenticité du Maroc et de son Sud. Avec son sourire naturel et sa posture bienveillante, il fait partie des premières recrues de l’hôtel, il y a plus de dix ans.

Un plat ou une boisson incontournable ?

Notre fameuse limonade au gingembre, citron et miel, préparée avec des ingrédients de notre potager. Une version avec du rhum est également disponible pour les soirées.

C’est aussi la boisson de bienvenue ?

Exactement ! La version sans alcool est offerte à l’arrivée et, depuis 10 ans, elle figure parmi nos best-sellers.

Le meilleur moment pour séjourner à l’hôtel ?

Marrakech bénéficie d’un climat agréable toute l’année, mais mes périodes préférées sont octobre, novembre, mars et avril. À ces moments-là, l’Atlas est enneigé, offrant un panorama exceptionnel. La vue est si claire qu’on a l’impression que les montagnes se rapprochent de l’hôtel.