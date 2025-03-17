Оазис благоденствия: отель Fairmont Royal Palm Marrakech

Fairmont Royal Palm Marrakech – не просто роскошный отель, это путешествие в центр, возможно, самого крупного оздоровительного центра Марокко, где древние берберские традиции сочетаются с современной роскошью, а оздоровление – не просто опция в спа-меню, а настоящее искусство жизни.

Отель Fairmont Royal Palm Marrakech отличается своим умением включать благоденствие во все аспекты обслуживания гостей. Будь вы приверженцы здорового образа жизни или просто желаете восстановить силы, – курорт предлагает нечто поистине исключительное. От занятий йогой на рассвете до традиционных ритуалов в хаммаме с использованием местного арганового масла – каждый момент, проведённый здесь, это шанс воссоединиться с собой.

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Следуйте за вашим гидом – Monaco Tribune! Мы исследуем этот необыкновенный курорт, где роскошь и благоденствие сплетаются в тонкой гармонии, очаровывая тело, дух и душу.

Пустыня встречается с волшебством гор – захватывающее место

Между величественными Атласскими горами и 231 гектаром оливковых рощ, пальм и цитрусовых деревьев, отель Fairmont Royal Palm Marrakech – не просто роскошный отель, это храм покоя. Экологически чистый курорт расположен всего в 20 минутах езды от оживленной Медины и аэропорта Марракеш-Менара, он предлагает идеальный баланс между доступностью и уединением. Уникальное расположение отеля позволяет гостям насладиться как первозданной красой марокканского природного ландшафта, так и утонченной элегантностью современной роскоши.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Номера – ваше личное убежище

Номера отеля задают новый стандарт просторной роскоши. Во время нашего пребывания мы отметили, что даже номера Deluxe базового уровня занимают внушительную площадь в 72 квадратных метра, а роскошные виллы Prince Villas – 741 квадратный метр. Каждое помещение – шедевр французского дизайнера Марилин Спатаро, в котором элементы марокканской культуры гармонично сочетаются с современной роскошью. В номерах – просторные террасы, которые обрамляют либо тщательно ухоженные сады, либо поле для гольфа на фоне величественного Атласа. Внимание к деталям просто поразительно – от просторных гардеробных до «дождевых» душей и отдельных ванн – каждый элемент тщательно продуман для максимального комфорта в изысканном стиле.

Кулинарное путешествие по ресторанам

Обед в отеле Fairmont Royal Palm – настоящее кулинарное приключение в четырех неповторимых ресторанах и двух изысканных барах. Под руководством шефа Гийома Гальвеса каждое заведение рассказывает свою уникальную кулинарную историю. Capricci – главный ресторан – предлагает роскошный «шведский стол» на завтрак из блюд интернациональной кухни, который задает тон на весь день и переносит вас на обед и ужин прямо в Италию с её аутентичными вкусами. В ресторане Olivier под открытым небом с прекрасным видом, рядом с главным бассейном, подают блюда провансальской кухни, а в ресторане Al Ain вас ждёт неожиданное сочетание ливанских и марокканских вкусов. Для любителей гольфа ресторан Le Sabra в Country Club предлагает свежие сезонные блюда и открывает потрясающий вид на поле.

Ночной отдых в баре – особенно запоминающийся, его изысканная атмосфера дополняется живой музыкой и фирменными коктейлями. Заведение располагает как внутренними помещениями, так и открытыми пространствами, откуда открывается потрясающий вид на Атласские горы – идеальное место для аперитива на закате.

Благоденствие – прежде всего

Оздоровительные услуги поистине исключительны. Спа-центр Fairmont площадью 3 500 квадратных метров спроектирован как современный риад и предлагает чувственное путешествие по местным традициям. В спа-центре – 13 процедурных кабинетов, включая специальные парные люксы с собственными джакузи. Процедуры в хаммаме с использованием местного арганового масла и глины Гассул особенно аутентичны и восстанавливают силы.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Не менее впечатляющие и возможности для фитнеса: центр площадью 1 500 квадратных метров оснащён самым современным оборудованием. Вас также ждут четыре теннисных корта, два корта для падель-тенниса и полуолимпийский бассейн. Партнерство с OM Yoga предлагает разнообразные занятия: от мягкой хатха-йоги до динамичной силовой йоги, что позволяет легко поддерживать или начинать практику.

Главная жемчужина оздоровительного центра – несомненно, 18-луночное поле для гольфа, спроектированное Кабеллом Б. Робинсоном. Играть здесь на фоне заснеженных Атласских гор – почти медитативное занятие. Поле дополнено прекрасными тренировочными сооружениями и атмосферой кантри-клуба, что делает его привлекательным как для опытных игроков, так и для новичков.

© Fairmont Royal Palm Marrakech

Семейный рай – воспоминания для всех возрастов

Что действительно отличает отель Fairmont Royal Palm, так это его исключительно дружелюбная семейная атмосфера. Детский клуб – это творческая страна чудес для детей от 3 до 12 лет, предлагающая всё: от кулинарных мастер-классов на кухне маленького шеф-повара до художественных мастер-классов и приключений на свежем воздухе. Посещение органической фермы, где дети могут познакомиться с местными животными, в том числе с любимыми осликами Иа и Помпоном, добавляет образовательный аспект к развлечению.

На просторной территории достаточно места для совместного отдыха всей семьей: можно поплескаться в бассейне площадью 2 000 квадратных метров, поиграть в теннис или посетить семейный урок гольфа. В ресторанах предлагается питательное и привлекательное детское меню, а просторная планировка номеров, особенно семейных люксов, гарантирует каждому гостю личное пространство для отдыха.

«Отель Fairmont Royal Palm Marrakech – настоящий оазис благоденствия». Наше интервью с Амином Бухалбой, директором по операциям отеля Fairmont Royal Palm Marrakech

Полезная информация

Номера в Fairmont Royal Palm Marrakech стоят от 394 евро за ночь, включая завтрак.

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