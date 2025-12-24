Capodanno 2026: dove festeggiare a Monaco?
Dal Port Hercule alla Place du Casino, passando per i ristoranti gourmet e i locali notturni, il Principato offre tantissime opzioni per festeggiare l’arrivo del 2026.
Monaco si prepara ad accogliere il 2026. Volete passare una serata tra amici all’aperto, gustare una cena gourmet, immergervi in un’uscita culturale o abbondanarvi a una notte sfrenata? Scoprite la nostra guida per questo Capodanno.
Fuochi d’artificio al porto e serata a Place du Casino
Al Port Hercule troverete la festa di Capodanno più accessibile del Principato. Il Comune di Monaco infatti organizza un evento gratuito all’interno del Villaggio di Natale, con due palchi con DJ che suoneranno dalle 21:00 alle 02:00. A mezzanotte, i tradizionali fuochi d’artificio illumineranno Monaco per dare il benvenuto al 2026.
Anche Place du Casino sarà pronta a festeggiare il passaggio al 2026. Con le sue decorazioni e luminarie, la piazza vi accoglierà con il conto alla rovescia ufficiale. I più golosi potranno godersi lo spettacolo dalla famosa terrazza del Café de Paris, con un menù speciale a 470 € a persona.
I ristoranti in festa
Molti ristoranti monegaschi propongono menù speciali pensati proprio per San Silvestro.
- La Table d’Élise, diretto dal Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc L’Hourre, offre un menù di Capodanno a 225 €.
- Zefferino propone un Capodanno con menù speciale e musica live per un’atmosfera di festa.
I ristoranti gourmet degli hotel
Gli hotel della Société des Bains de Mer offrono un’ampia scelta per questo cenone. All’Hotel de Paris i palati sopraffini potranno scegliere tra quattro opzioni:
- Louis XV di Alain Ducasse: esperienze 3 stelle Michelin, menù a 1.300 €
- Le Grill: panorama a 360°, menù 6 portate a 1.050 €
- Salle Empire: cena-spettacolo a 1.350 €
- Bar Américain: atmosfera più rilassata
Lasciamo la Place du Casino per raggiungere l’Hotel Hermitage e assaporare la cucina dello chef Yannick Alléno:
- L’Abysse: menù Omakase (lo chef prepara tutte le portate) a 800 €, con vini in abbinamento
- Le Pavyllon: menù 6 portate a 990 € con 1/2 bottiglia di champagne inclusa
- Salle Belle Époque: menù 5 portate con intrattenimento musicale a 780 €
Al Monte-Carlo Bay lo chef stellato Marcel Ravin, premiato come miglior chef dell’anno, vi attende in uno dei suoi tre ristoranti:
- Blue Bay: menù a 850 € a persona, 1/2 bottiglia di Champagne Dom Ruinart inclusa
- La Table de Marcel: menù a 999€ a persona, vini in abbinamento inclusi
- L’Orange Verte: menù a 395€ a persona
Al Fairmont, il Nobu sedurrà gli amanti della cucina giapponese con un menù Omakase a 450 € a persona.
Per chi ama fare festa ma non rinuncia al gusto
Nel Principato, alcuni locali uniscono l’alta cucina alle notti di festa:
- Buddha-Bar: Cena & Party Clubbing nel lounge a 600 € o menù fisso al ristorante a 490 €
- Amazonico: menù New Year’s Eve a 650 €
- Marlow: festeggia il suo primo veglione con un menù a 280 €
- Salle des Étoiles: cena-spettacolo, omaggio agli ABBA, a partire da 665 €
- Sass Café : menù di Capodanno a 650 €
Se non volete tornare a casa a mezzanotte
Gli amanti della vita notturna troveranno pane per i loro denti nei locali più iconici del Principato. Il Jimmy’z, tempio della notte monegasca, accoglierà i suoi ospiti per una serata indimenticabile. Anche il Selva e il Blue Gin prevedono un programma speciale. Le discoteche del Port Hercule e del Principato, come la Rascasse o il Twiga, vi accompagneranno nel nuovo anno nel migliore dei modi.
Gli appuntamenti culturali
Per chi preferisce festeggiare il passaggio al 2026 con uno spettacolo, abbiamo selezionato tre alternative culturali. I Ballets de Monte-Carlo presenteranno “Ma Bayadère” al Grimaldi Forum, mentre l’Opéra Garnier ospiterà una rappresentazione di CATS, il famoso musical di Andrew Lloyd Webber. Il Théâtre des Muses organizzerà una serata speciale di Capodanno con lo spettacolo “Les Nanas dans l’retro” a 40 euro, che include un bicchiere di champagne e una serata danzante fino alle 2 del mattino.
Vi consigliamo di prenotare in fretta l’hotel in cui soggiornare per assicurarvi un posto nel Principato il 31 dicembre. Se raggiungete Monaco in auto, molti parcheggi potrebbero essere pieni, quindi vi consigliamo di arrivare il prima possibile.