Réveillon 2026 : Où fêter le nouvel an à Monaco ?

Du Port Hercule à la Place du Casino, en passant par les restaurants gastronomiques et les établissements de nuit, la Principauté offre une multitude d’options pour célébrer l’arrivée de 2026.

Monaco se prépare à accueillir 2026. Vous cherchez une soirée conviviale en plein air, un dîner gastronomique, une sortie culturelle ou une nuit endiablée ? Découvrez notre guide des meilleures adresses pour le réveillon.

Feu d’artifice au Port et soirée festive sur la Place du Casino

Le Port Hercule accueillera la soirée du nouvel an la plus accessible de la Principauté. La Mairie de Monaco organise une célébration gratuite au sein du Village de Noël, avec deux scènes animées par des DJ de 21h00 à 02h00. À minuit, le traditionnel feu d’artifice illuminera Monaco pour souhaiter la bienvenue à 2026.

La Place du Casino sera également prête à célébrer le passage vers 2026. Les décorations et illuminations de la Place seront prêtes à vous accueillir avec le compte à rebours officiel en prime. Les plus gourmands pourront profiter du spectacle depuis la célèbre terrasse du Café de Paris, avec un menu spécial à 470 € par personne.

La Famille Princière était présente pour lancer les illuminations sur la Place du Casino

Les restaurants en fête

Plusieurs restaurants monégasques proposent des menus spécialement conçus pour la Saint-Sylvestre.

La Table d’Élise : menu de la Saint-Sylvestre à 225 € sous la direction du Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc L’Hourre.

: menu de la Saint-Sylvestre à 225 € sous la direction du Meilleur Ouvrier de France Jean-Luc L’Hourre. Zeffirino : Capodanno 2025 avec menu spécial et musique live pour une ambiance conviviale.

Les tables gastronomiques des palaces

Les établissements de la Société des Bains de Mer vous offrent un large choix pour ce réveillon. À l’Hôtel de Paris, quatre options s’offrent aux gastronomes :

Louis XV d’Alain Ducasse : expérience 3 étoiles Michelin, menu à 1 300 €

d’Alain Ducasse : expérience 3 étoiles Michelin, menu à 1 300 € Le Grill : panorama à 360°, menu 6 plats à 1 050 €

: panorama à 360°, menu 6 plats à 1 050 € Salle Empire : menu spectacle à 1 350 €

: menu spectacle à 1 350 € Bar Américain : ambiance plus décontractée

On quitte la Place du Casino pour se rendre à l’Hôtel Hermitage et déguster la cuisine du chef Yannick Alléno :

L’Abysse : menu Omakase (le chef compose l’intégralité de votre repas) à 800 €, accord mets et vins

: menu Omakase (le chef compose l’intégralité de votre repas) à 800 €, accord mets et vins Le Pavyllon : menu 6 plats à 990 € avec 1/2 bouteille de champagne incluse

: menu 6 plats à 990 € avec 1/2 bouteille de champagne incluse Salle Belle Époque : menu 5 plats avec animation musicale à 780 €

Direction le Monte-Carlo Bay où le chef étoilé Marcel Ravin, couronné meilleur chef de l’année, vous attend dans l’un de ses trois restaurants :

Blue Bay : menu à 850 € par personne, 1/2 bouteille de Champagne Dom Ruinart incluse

: menu à 850 € par personne, 1/2 bouteille de Champagne Dom Ruinart incluse La Table de Marcel : menu à 999€ par personne, accord mets & vins inclus

: menu à 999€ par personne, accord mets & vins inclus L’Orange Verte : menu à 395€ par personne

Au Fairmont, le Nobu séduira les amateurs de cuisine japonaise avec un menu Omakase à 450 € par personne.

Pour les fêtards gourmands

En Principauté, certaines adresses combinent haute gastronomie et ambiance festive :

Buddha-Bar : lounge Dîner & Party Clubbing à 600 €, ou restaurant menu fixe à 490 €

: lounge Dîner & Party Clubbing à 600 €, ou restaurant menu fixe à 490 € Amazonico : New Year’s Eve Menu à 650 €

: New Year’s Eve Menu à 650 € Marlow : qui célèbre son premier réveillon avec un menu à 280 €

: qui célèbre son premier réveillon avec un menu à 280 € Salle des Étoiles : dîner-spectacle, hommage au groupe ABBA, à partir de 665 €

: dîner-spectacle, hommage au groupe ABBA, à partir de 665 € Sass Café : menu festif à 650 €

Si vous n’avez pas peur des démons de minuit

Les fêtards trouveront leur bonheur dans les clubs emblématiques de la Principauté. Le Jimmy’z, temple de la nuit monégasque, ouvrira ses portes pour une soirée mémorable. Le Selva et le Blue Gin proposeront également leurs programmations spéciales. Les boîtes de nuit du Port Hercule et de la Principauté telles que la Rascasse ou le Twiga, accompagneront votre passage vers la nouvelle année de la meilleure des manières.

Les rendez-vous culturels

Pour ceux qui préfèrent célébrer le passage à 2026 autour d’un spectacle, nous avons déniché trois options culturelles. Les Ballets de Monte-Carlo présenteront « Ma Bayadère » au Grimaldi Forum, tandis que l’Opéra Garnier accueillera une représentation de CATS, la célèbre comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber. Le Théâtre des Muses organisera une soirée spéciale réveillon avec la pièce « Les Nanas dans l’retro » à 40 euros, incluant une coupe de champagne et une soirée dansante jusqu’à 2h du matin.

Nous vous recommandons de réserver rapidement votre établissement pour vous assurer une place en Principauté, le 31 décembre. Si vous rejoignez Monaco en voiture, de nombreux parkings risquent d’être saturés, nous vous conseillons également d’arriver le plus tôt possible.