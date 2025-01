Fast-food, gourmet, anglais : découvrez ces nouveaux restaurants à Monaco

De nouveaux restaurants ont ouvert leurs portes pour démarrer en ce début de l’année à Monaco. Afin de répondre à une demande de plus en plus forte et diversifiée, les restaurateurs ont mis la main à la pâte pour proposer des concepts variés.



Marlow : une cuisine so british revisitée

Situé dans le nouvel écoquartier Mareterra, Marlow est le tout nouveau concept « all day dining » de la Société des Bains de Mer. Dirigé par Bryan Gaillard, l’établissement vous accueille dans l’ambiance chic et décontractée d’un club anglais.



Dessiné par l’architecte d’intérieur franco-mexicain Hugo Toro, le restaurant rend hommage à l’élégance d’Outre-Manche. Lady Marlow a imaginé une carte où la cuisine anglo-saxonne traditionnelle se réinvente avec malice : vous y trouverez plusieurs spécialités anglaises comme le bœuf Wellington, des scotch egg, la fameuse Marlow Pie ou bien encore le Marlow Brownie.

La Marlow Pie, spécialité anglaise © Monte-Carlo SBM

Concernant les prix, comptez en moyenne un peu plus d’une trentaine d’euros pour les plats, une dizaine pour les entrées et les desserts.

Ouvert de 8h30 à minuit, Marlow vit au fil des heures du jour et de la nuit dans une ambiance qui se réveille sage puis devient studieuse, conviviale, joyeuse, festive. Le restaurant propose également de la vente à emporter.

Infos pratiques :

Horaires : 8h30 à minuit – Fermé le lundi et mardi

Place Princesse Gabriella, 98000 Monaco

+377 98 06 14 00

WAM : une sandwicherie fast gourmet

Pensé par Anthony Orengo et William Scheffer, WAM vient casser les codes et propose un tout nouveau concept : les Stacks. Le but : couper un sandwich aux saveurs italiennes en trois et empiler ce dernier. Ces sandwichs sont préparés avec des ingrédients frais et servis sur un pain artisanal maison, qui est un mixte entre une foccacia et une base de pâte à pizza.



Le sandwich « Stack » de chez WAM © Monaco Tribune

La sélection de stacks est large et il y en a pour tous les goûts. Vous y trouverez deux options avec viande, deux choix à base de poisson ainsi que deux alternatives veggie / vegan. Vous pouvez également accompagner votre sandwich avec un « side » au choix : des patates au four croustillantes, un popcorn original, ou des crudités fraîches. Le prix de la formule est à 19,90 euros.



Le restaurant propose également un service à emporter pour pouvoir manger dans vos endroits favoris. Situé à mi-chemin entre fast-food moderne et café cosy, WAM vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Le premier étage d’un « Stack » © Monaco Tribune

Infos pratiques :

Horaires : 7h30 à 18h30 – Fermé le samedi et le dimanche

Park Palace, 27 Av. de la Costa, 98000 Monaco

+377 93 50 60 00

Dean & Deluca : une enseigne emblématique

Fondée en 1977 à SoHo, New-York, et désormais implantée à travers le monde avec ses 77 boutiques, cette marque emblématique a choisi Monaco pour ouvrir son tout premier restaurant en Europe.

Le classique choucroute pastrami de chez Dean & Deluca © Monaco Tribune

Situé au premier étage du Metropole Shopping Monte-Carlo, Dean & Deluca Monte-Carlo invite les fins gourmets à vivre une expérience culinaire unique, où gastronomie, art de vivre et architecture se rencontrent.

Ouvert tout au long de la journée, vous y découvrirez une cuisine américaine avec de fortes influences italiennes, comme un sandwich choucroute pastrami par exemple. Concernant les prix, il faudra compter environ une quinzaine d’euros pour les différents produits.

Le restaurant propose également d’excellentes pâtisseries © Dean & Deluca Monte-Carlo

Sur place, Une épicerie fine d’exception est également disponible. Vous y trouverez des produits sélectionnés avec soin auprès de producteurs en circuits courts, privilégiant qualité, authenticité et respect du terroir.

Infos pratiques :

Horaires : 8h00 – 19h30 – Fermé le dimanche

Metropole Shopping Monte-Carlo – 17 Av. des Spélugues, 98000 Monaco

+377 99 92 50 47

Robuchon Monaco : de la gastronomie en passant par le Petit Café

Le restaurant gastronomique Robuchon Monaco a ouvert ses portes ! Ce concept alliant tradition et modernité revisite les classiques de la cuisine française avec une touche contemporaine. Sous l’héritage du chef le plus étoilé du monde, Joël Robuchon, l’établissement incarne sa philosophie : une quête perpétuelle de perfection et un amour inconditionnel pour la gastronomie.



Le soir, le restaurant s’anime avec de la musique pour créer une ambiance festive et vibrante. Un menu 7 plats à 225€ est proposé pour le dîner, ou bien vous pouvez opter pour le menu déjeuner 3 plats à 95 euros.

Infos pratiques :

Horaires : 12h30 – 14h30 / 19h – 22h30 – Fermé le lundi et dimanche

Esplanade du Portier, 98000 Monaco

+377 99 92 44 73

© Robuchon Monaco

Le Petit Café :



Ouvert en septembre, Le Petit Café Robuchon vous accueille avec son format rapide et accessible pour déguster petit-déjeuner ou un déjeuner.

Coffee break © Robuchon Monaco

La cuisine y est raffinée et vous pouvez prendre vos plats à emporter. Les plats sont proposés dans un format pratique et la maîtrise des textures et saveurs y est parfaite. Avec son large choix de plats, le Petit Café offre une expérience authentique et contemporaine, fidèle à l’héritage du Chef. Concernant les prix, il faudra compter une trentaine d’euros.



Le Petit Café Robuchon vous accueille tous les dimanches pour son brunch traditionnel, au tarif de 95 euros par personne.

Infos pratiques :