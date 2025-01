Le Prince Albert II et Charles Leclerc inaugurent un restaurant britannique au cœur du quartier le plus cher du monde

Inauguré le 4 décembre dernier par la Famille Princière, Mareterra, un nouvel écoquartier de six hectares bâti sur la Méditerranée, accueille peu à peu ses nouveaux habitants et ses commerces.

Ce mercredi 15 janvier, le tout nouveau restaurant de la Société des Bains de Mer (SBM), Marlow, a été inauguré en présence du Prince Albert II dans le quartier où le prix du mètre carré, à plus de 100 000 euros, serait le plus cher au monde.

Charles Leclerc parmi les invités

Le Prince Albert II a assisté à une inauguration intimiste aux côtés de Stéphane Valeri, Président-Délégué de la SBM, et d’Albert Manzone, Directeur Général de la SBM, ainsi que des invités officiels et institutionnels monégasques. L’événement s’est déroulé en présence de Georges Marsan, Maire de Monaco, du pilote de Formule 1 Charles Leclerc et de sa compagne Alexandra Saint Mleux.

Charles Leclerc avec Stéphane Valeri et Alexandra Saint Mleux © Monte-Carlo SBM

Un “concept all day dining”

Situé au coeur de Mareterra, sur la place Princesse Gabriella, le restaurant Marlow est ouvert au public depuis le 16 janvier. Dirigé par Bryan Gaillard, c’est un concept all day dining où l’on se retrouve dans l’ambiance chic et décontractée d’un club anglais.

Dessiné par l’architecte d’intérieur franco-mexicain Hugo Toro, le restaurant rend hommage à l’élégance d’Outre-Manche. Ouvert de 8h30 à minuit, on peut y déguster des spécialités anglaises et des cocktails.

Albert Manzone, Directeur Général de Monte-Carlo Société des Bains de Mer a dit à l’occasion de l’ouverture du restaurant : « Marlow vient enrichir la collection de bars et restaurants de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, qui compte déjà une trentaine d’adresses en terre monégasque. Ce nouveau concept Maison a été créé pour séduire la clientèle largement anglophone du nouveau quartier monégasque, mais aussi bien sûr les résidents monégasques, ainsi que les visiteurs de la Principauté. »