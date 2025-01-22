Князь Альбер II и Шарль Лёклер открыли новый британский ресторан в самом дорогом районе планеты

4 декабря Княжеская семья дала старт новой жизни в Маретерре — эко-районе площадью шесть гектаров, который вырос прямо на берегу Средиземного моря. Этот современный квартал постепенно оживает: сюда въезжают новые жильцы, открываются магазины и рестораны.

15 января в Маретерре состоялось торжественное открытие ресторана Marlow, на котором присутствовал Князь Альбер II. Новый ресторан, принадлежащий компании Société des Bains de Mer (SBM), расположен в самом сердце района, признанного самым дорогим в мире: стоимость квадратного метра здесь превышает 100 000 евро.

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Шарль Лёклер на открытии заведения

На торжественном мероприятии, помимо Князя Альбера II, присутствовали ключевые фигуры SBM — генеральный директор Стефан Валери и управляющий директор Альбер Манзон. Среди гостей также были мэр Монако Жорж Марсан, знаменитый гонщик «Формулы-1» Шарль Лёклер и его спутница Александра Сен-Мле, которые привлекли к себе особое внимание.

Шарль Лёклер, Стефан Валери и Александра Сен-Млё © Monte-Carlo SBM

Уникальная концепция ресторана с обслуживанием в течение всего дня

Ресторан Marlow, расположенный в самом сердце Маретерры, на площади Принцессы Габриэллы, открыл свои двери для гостей 16 января. Здесь каждый найдёт для себя что-то особенное: ресторан предлагает обслуживание в любое время дня, объединяя изысканность и непринуждённую атмосферу в стиле английского клуба. Руководит заведением опытный ресторатор Брайан Гайяр.

Дизайн интерьера Marlow — это отдельная история. Его создал талантливый франко-мексиканский дизайнер Уго Торо. Пространство отражает элегантность и шарм Туманного Альбиона, соединяя классические и современные элементы. Ресторан открыт с 8:30 утра до полуночи, радуя гостей блюдами традиционной английской кухни и оригинальными коктейлями.

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Управляющий директор Monte-Carlo Société des Bains de Mer Альбер Манзон отметил:«Marlow — это новое дополнение к нашей коллекции баров и ресторанов, которая уже включает около тридцати заведений в Монако. Мы создали эту концепцию, чтобы привлечь англоговорящих жителей нового района Маретерра, а также всех, кто живёт или приезжает в Княжество».