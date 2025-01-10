Monte-Carlo Beach, уникальные винные погреба и ресторан Marlow — громкие премьеры SBM в 2025 году

8 января 2025 года на пресс-конференции в Hôtel Hermitage Стефан Валери поздравил всех присутствующих и рассказал о главных амбициях SBM на 2025 год © Monaco Tribune

8 января 2025 года председатель правления Société des Bains de Mer (SBM) Стефан Валери встретился с журналистами в элегантной обстановке зала «Эксельсиор» в Hôtel Hermitage.

Председатель и генеральный директор Monte-Carlo SBM Стефан Валери подвёл итоги прошедшего года и рассказал о планах компании на 2025 год.

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«Прекрасное завершение 2024 года!»

Стефан Валери отметил, что 2024 год стал успешным для SBM: число посетителей значительно выросло, а результаты в гостиничном, ресторанном и игровом секторах превзошли ожидания. Особенно впечатляющим стало новогоднее мероприятие 31 декабря, которое собрало 23 000 гостей — на 50% больше, чем годом ранее.

Он также обратил внимание на рождественские украшения площади Казино, подчеркнув, что они вызвали только восторженные отзывы. «Я не слышал ни единой критики», — сказал Валери, добавив, что в следующем году проект будет еще масштабнее, даже если «планка поднята очень высоко».

Среди других достижений — успешное открытие клуба-ресторана New Moods. Доступные цены и дружелюбная атмосфера быстро сделали его популярным среди гостей и превзошли все ожидания компании.

Кроме того, к команде SBM в 2024 году присоединился Стефан Тендеро — знаковая фигура парижской ресторанной сцены. Он занял пост главы Café de Paris и уже внес свежие идеи. «2024 год был насыщенным, и мы намерены продолжить в том же духе в 2025 году», — отметил Валери.

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Крупный проект в Monte-Carlo One Courchevel

2025 год станет годом масштабных вложений для SBM. Одним из главных проектов станет открытие Monte-Carlo One Courchevel — роскошного отеля в самом сердце Куршевеля 1850. Этот объект обещает стать символом альпийской роскоши, предлагая гостям два изысканных ресторана, первоклассный спа-центр, детский клуб и легендарный клуб Jimmy’z Monte-Carlo, адаптированный к атмосфере горного курорта.

«Этот проект станет эталоном в области альпийской роскоши. Мы уверены, что он оправдает все ожидания», — заявил председатель правления SBM Стефан Валери. Компания рассчитывает, что вложения в этот проект окупятся в течение 16 лет.

Добро пожаловать в Marlow

Уже 16 января 2025 года в Маретерре откроется новое заведение The Marlow. Расположенный на площади Принцессы Габриэллы, этот ресторан в стиле англосаксонских пабов будет работать по концепции «all-day dining». Заведение, открытое с утра и до полуночи, обещает уютную атмосферу, высококлассное меню и удобное расположение в современном эко-районе.

«Весна 2025 года: обновление и развитие»

Весной 2025 года Monte-Carlo Beach ждут масштабные изменения. Курорт полностью преобразится, чтобы стать настоящей жемчужиной побережья. Планируется обновить мебель у бассейна, реконструировать ресторан Le Deck, а также пригласить международные бренды. Среди них — Jondal, известный своим спокойствием и первоклассным сервисом, который заменит La Vigie, и Sea Satin, который вдохнет новую жизнь в Maona Monte—Carlo, предложив гостям ей праздничный греческий колорит. Эти проекты сделают отель еще более привлекательным для отдыхающих и укрепят его статус главного летнего направления.

Параллельно группа SBM продолжит улучшать местную инфраструктуру. Номера и сьюты в отелях Hermitage и Monte-Carlo Bay будут обновляться поэтапно, чтобы не мешать комфорту гостей. К концу года эти изменения позволят предложить еще более высокий уровень сервиса и роскоши для посетителей.

Скпытые жемчужины погребов Hôtel de Paris

Уникальные винные погреба Hôtel de Paris, признанные крупнейшими частными погребами в мире, весной 2025 года предстанут в обновленном виде. После полной реставрации здесь откроется эксклюзивный ресторан, а также будет предложен новый формат дегустаций, позволяющий гостям оценить лучшие образцы коллекции. «В этих погребах хранятся невероятные вина, которые являются частью нашего богатого наследия. Я хочу открыть их для наших гостей и показать, чем мы действительно можем гордиться», — поделился Стефан Валери.

Сигарный клуб Монте-Карло: новый уровень роскоши

Весной 2025 года в Монте-Карло откроется ультра-частный сигарный клуб с террасой, откуда открываются потрясающие виды. Этот проект задуман как пространство для истинных ценителей, где каждая деталь продумана до мелочей. «Наша цель — создать один из лучших сигарных клубов в мире», — отметил Стефан Валери.

Выход на дубайский рынок

В 2025 году SBM сделает важный шаг на международной арене, открыв свой первый ресторан в Дубае — Monte-Carlo Club 1863. Этот проект, реализуемый совместно с D.ream International, станет частью стратегии компании по выходу на новые рынки. Новый ресторан объединит средиземноморскую и монегасскую кухню, а его точное местоположение будет объявлено позже.

Кроме того, председатель правления Стефан Валери подчеркнул важность развития кадрового потенциала SBM. В конце 2024 года группа подписала партнерское соглашение с престижной Лозаннской школой гостеприимства (EHL). А уже 22 января 2025 года в рамках традиционного дня приема на работу талантливые специалисты получат возможность присоединиться к динамично развивающейся команде SBM.