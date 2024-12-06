Князь Альбер II и Княгиня Шарлен открыли обновлённый New Moods – легендарное место в Монако

В субботу, 30 ноября, Княжество вновь открыло одну из своих самых известных локаций — New Moods. Церемония открытия была ярким и трогательным событием, на котором присутствовали Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, а также председатель и генеральный директор Monte-Carlo SBM Стефан Валери, государственный министр Дидье Гийом, председатель Национального совета Томас Бредзо и мэр Монако Жорж Марсан.

После тринадцатилетнего перерыва легендарный бар живой музыки Moods возвращается под новым именем — New Moods. Ожидаемое открытие вновь привлекло внимание к этому культовому заведению Княжества.

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Вечер стал поистине ярким и незабываемым: Князь Альбер II и Княгиня Шарлен возглавили торжество, которое собрало политиков, представителей культуры и близких друзей Княжества.

New Moods — это результат труда Стефана Валери и его команды, включая директора заведения Стефана Лобоно. Они поставили перед собой цель не просто возродить легендарное заведение, но и вдохнуть в него новую жизнь, сохранив дух его знаменитого предшественника.

«Этот вечер для меня особенно значим, потому что возрождение Moods — проект, который я давно поддерживал, как и многие жители и гости княжества. New Moods, как и его предшественник, — это результат работы нашей команды. Мы стремились создать новое направление, которое обеспечит ему успех и долгую жизнь на радость Монте-Карло, его жителям и гостям», — отметил Стефан Валери, открывая церемонию.

Слева направо: художественный директор Monte—Carlo Société des Bains de Mer Альфонсо Cьюлла, шеф-повар Марсель Равен, государственный министр Дидье Гийом, Княгиня Шарлен, Князь Альбер II, генеральный директор Monte—Carlo SBM Стефан Валери, директор New Moods Стефан Лобоно и директор Monte—Carlo Bay Hotel & Resort Фредерик Дарне.

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Символическое возрождение

Особый момент вечера стал настоящим символом возрождения: под светом юпитеров состоялось открытие памятной таблички. Затем гости услышали трогательное обращение, посвящённое памяти Жан-Рене Паласио, — создателю оригинальной концепции Moods в 2008 году. Именно он предложил новаторскую формулу шоу и музыкальных вечеров, которые на протяжении трёх лет вдохновляли и радовали жителей и гостей Княжества. Его семья, присутствовавшая на церемонии, разделила эти яркие и волнующие эмоции с участниками события.

Затем Князь Альбер II и Княгиня Шарлен сделали символический жест: они включили свет, который не зажигался с 2011 года. Это произошло с помощью лампочки, торжественно переданной им Стефаном Валери и Стефаном Лобоно. Этот момент стал настоящим волшебством: сцена озарилась яркими огнями New Moods, и в воздухе зазвучали первые ноты живой музыки.

С открытием New Moods началась новая эра: обновленный интерьер и программа сразу же завоевали сердца гостей. Вечер сопровождался зажигательным музыкальным сетом от группы La Tribu, которая стала первой, выступившей на обновленной сцене. Гости наслаждались не только музыкой, но и изысканными коктейлями и авторскими блюдами, приготовленными шеф-поваром Марселем Равином.

Фото предоставлены: © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Практическая информация:

Где: New Moods, Площадь Казино, 98000 Монако

Когда: открыт для публики с 5 декабря по 29 марта 2025 года. Далее заведение будет работать ежегодно с октября по март

Часы работы: с четверга по субботу, с 18:00 до полуночи

Цены: минимальная трата с 20:00 – 50 евро (еда и напитки)

Вместимость: 134 места с рассадкой и 200 мест для коктейльных мероприятий

Парковка: Boulingrins (0,70 евро/час после 19:00)

Полуприватная зона бельэтажа (до 35 человек) и VIP-зона (до 6 человек)

Полная аренда площадки доступна с воскресенья по среду

Более подробная информация и бронирование по телефону: +377 98 06 20 08

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