Le New Moods renaît le 5 décembre à Monaco !

Le New moods revient dans un tout nouveau cadre © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

La mythique salle de spectacle « Moods » rouvre ses portes sous une nouvelle identité : le New Moods.



Après presque 14 ans de fermeture, le New Moods s’apprête à redynamiser les nuits monégasques avec une programmation riche et diversifiée. Ce lieu festif, conçu pour offrir une fusion parfaite entre musique live, ambiance rock, folk, blues, DJ sets, spectacles, stand-up et soirées thématiques, compte bien se positionner comme le nouveau cœur vibrant de la vie nocturne à Monaco.

Situé sous la célèbre Place du Casino Monte-Carlo, le New Moods s’impose comme une nouvelle adresse incontournable, au cœur de la Principauté, entouré du Café de Paris Monte-Carlo, du Casino de Monte-Carlo, ou encore du Buddha-Bar. Ce renouveau fait partie intégrante de la stratégie de la Société des Bains de Mer pour dynamiser l’offre festive, particulièrement durant l’arrière-saison.

Le New Moods : un cadre chaleureux et convivial pour l’hiver

Que ce soit pour un spectacle, un anniversaire, un verre entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance locale, le New Moods s’engage à offrir un cadre chaleureux et convivial. Il peut accueillir 120 personnes assises et jusqu’à 200 en cocktail.

Au programme, les visiteurs pourront profiter d’afterworks musicaux de 18h30 à 20h30, avec une entrée libre. Dès 20 heures, l’accès deviendra payant, avec une consommation minimum de 50 euros. A 20h45 place au spectacle avec un concert live. Pour accompagner ces soirées, une carte de finger food raffinée, conçue par le chef doublement étoilé Marcel Ravin, viendra sublimer chaque instant passé au New Moods.

Découvrez la programmation musicale du 5 décembre 2024 au 29 mars 2025.

