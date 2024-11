Electro Winter Party 2025 : Monaco s’enflamme pour une soirée électro inédite

Jeudi 16 janvier 2025, le Grimaldi Forum vous invite à une soirée électro exclusive, pour célébrer ses 25 ans et l’inauguration de ses nouveaux espaces. Préparez-vous pour chanter et danser avec Bon Entendeur, Parallelle et DJ Baloo from Monaco.

Le Grimaldi Forum frappe fort pour sa grande soirée de lancement de l’année 2025. À partir de 21h, le Hall Pinède de ce prestigieux lieu se transforme en un temple de la musique électro, prêt à accueillir les passionnés du genre pour une expérience sonore unique. Un événement à ne surtout pas manquer !

Une programmation de choc pour son quart de siècle

Pour célébrer ses 25 ans, le Grimaldi Forum ne fait pas les choses à moitié. Avec plus de 3 000m² d’espace à disposition, la soirée s’annonce grandiose. Au programme : des sets exclusifs avec des artistes renommés qui promettent de faire vibrer les murs du Hall Pinède jusqu’à l’aube.

Les DJ’s Bon Entendeur et Parallelle ouvriront le bal avec leurs mixes affûtés et leur ambiance envoûtante. Le duo français Bon Entendeur est reconnu pour ses sets à la fois raffinés et entraînants, alliant électro et influences pop. Quant à Parallelle, il saura mettre l’ambiance avec ses productions percutantes et ses sons captivants.

DJ Baloo from Monaco : l’after party incontournable

Et la soirée ne s’arrête pas là : une after party exceptionnelle sera assurée par DJ Baloo from Monaco, qui prendra le relais dès 00h30 pour vous faire danser jusqu’à 1h. Attendez-vous à un mix éclectique où l’électro rencontrera la house et la techno, créant une atmosphère endiablée pour finir la soirée en beauté.

Des tarifs accessibles pour une soirée mémorable

L’accès à cette soirée exclusive est à partir de 25 euros par personne (debout). Pour ceux qui souhaitent vivre l’événement dans un cadre plus privilégié, des places assises en zone lounge sont également proposées à partir de 45 euros par personne, avec une réservation minimum de 4 personnes. Notez que les convives d’une même réservation seront placés ensemble à la même table. Pour réserver vos places, c’est en ligne sur : Monte Carlo Ticket.

Avec un bar sur place pour étancher votre soif tout au long de la soirée, cette Electro Winter Party s’annonce comme l’une des soirées incontournables de la saison hivernale à Monaco.

Informations pratiques :

