Saison 2025-2026 : L’OPMC dévoile sa saison d’adieux à Kazuki Yamada

La saison 2025-2026 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo marquera la fin d’une décennie sous la direction de Kazuki Yamada, avec un programme varié et le violoncelliste Pablo Ferrández comme artiste en résidence.

Après dix années passées à la direction artistique et musicale de l’OPMC, Kazuki Yamada s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Dans son édito, le chef d’orchestre japonais exprime sa reconnaissance pour cette aventure qui l’a mené vers « l’aboutissement final » de son travail : « Aujourd’hui, je me sens comme chez moi à l’OPMC et je suis heureux d’avoir passé ces dix années en compagnie de toutes les personnes qui en font partie. »

Pour marquer cette dernière saison, l’OPMC accueillera Pablo Ferrández en tant qu’artiste en résidence. Le violoncelliste espagnol, lauréat du Concours Tchaïkovsky et artiste exclusif Sony Classical, s’est déjà produit avec l’orchestre en 2024 aux côtés d’Anne-Sophie Mutter. Kazuki Yamada confie avoir été « totalement captivé par son jeu » lors de leur première collaboration : « Je lui ai proposé aussitôt l’invitation de devenir notre Artiste en résidence la saison suivante. Non seulement il possède une technique exceptionnelle, mais ses interprétations profondément émouvantes apporteront de la joie et des « vitamines » au cœur des auditeurs. C’est une grande chance que Monaco puisse l’accueillir pour une série de concerts la saison prochaine. »

Un programme autour de quatre hommages

La programmation 2025-2026 rendra hommage à quatre compositeurs majeurs. Outre Chostakovitch et Ravel, déjà célébrés la saison passée, l’orchestre commémorera les 200 ans de la disparition de Carl Maria von Weber et les 150 ans de la naissance de Manuel de Falla.

La saison proposera 36 concerts de la Grande Saison, enrichis de récitals, concerts de musique de chambre et Happy Hours Musicaux. Parmi les temps forts, le festival Mozart à Monaco reviendra du 20 au 24 janvier 2026 avec notamment le Requiem de Mozart dirigé par Kazuki Yamada.

L’adieu de Kazuki Yamada culminera avec la Neuvième symphonie de Beethoven en juin 2026, œuvre qu’il a choisie pour « rappeler le message : nous sommes tous frères et sœurs et le monde doit vivre en paix. »

Les 10 premiers concerts de la saison 2025

Mardi 4 novembre – 18h30 (Auditorium Rainier III) Happy Hour Musical. Programme : Penderecki (Quatuor pour clarinette et trio à cordes) / Suk (Méditation) / Dvořák (Quintette à cordes Américain)

(Auditorium Rainier III) Happy Hour Musical. Programme : Penderecki (Quatuor pour clarinette et trio à cordes) / Suk (Méditation) / Dvořák (Quintette à cordes Américain) Dimanche 21 septembre – 18h (Auditorium Rainier III). Concert d’ouverture de saison – Direction : Kazuki Yamada / Violoncelle : Pablo Ferrández. Programme : Saint-Saëns (Phaéton, Symphonie n°1) / Strauss (Don Quichotte)

(Auditorium Rainier III). Concert d’ouverture de saison – Direction : Kazuki Yamada / Violoncelle : Pablo Ferrández. Programme : Saint-Saëns (Phaéton, Symphonie n°1) / Strauss (Don Quichotte) Dimanche 28 septembre – 18h (Auditorium Rainier III). Direction : Mikhaïl Pletnev / Piano : Dmitry Shishkin. Programme : Haydn (Symphonie n°49 « La Passione ») / Shchedrin (Concerto pour piano n°6) / Chostakovitch (Symphonie n°14)

(Auditorium Rainier III). Direction : Mikhaïl Pletnev / Piano : Dmitry Shishkin. Programme : Haydn (Symphonie n°49 « La Passione ») / Shchedrin (Concerto pour piano n°6) / Chostakovitch (Symphonie n°14) Vendredi 3 octobre – 19h30 (Salle Garnier). Récital de piano – Vsevolod Zavidov. Programme : Haydn, Schubert (4 Impromptus op.90), Ravel (Gaspard de la nuit), Stravinsky (Petrouchka)

(Salle Garnier). Récital de piano – Vsevolod Zavidov. Programme : Haydn, Schubert (4 Impromptus op.90), Ravel (Gaspard de la nuit), Stravinsky (Petrouchka) Dimanche 5 octobre – 18h (Auditorium Rainier III). Direction : Alondra de la Parra / Mezzo-soprano : Gaëlle Arquez. Programme : Ravel (Rhapsodie espagnole, Schéhérazade, Alborada del gracioso, Daphnis et Chloé Suite n°2) / De Falla (El Amor Brujo, Sept Chansons populaires espagnoles)

(Auditorium Rainier III). Direction : Alondra de la Parra / Mezzo-soprano : Gaëlle Arquez. Programme : Ravel (Rhapsodie espagnole, Schéhérazade, Alborada del gracioso, Daphnis et Chloé Suite n°2) / De Falla (El Amor Brujo, Sept Chansons populaires espagnoles) Mercredi 8 octobre – 19h30 (Auditorium Rainier III). Récital – Matthias Goerne (baryton) & Maria João Pires (piano). Programme : Schubert (Schwanengesang, 4 Impromptus D.935)

(Auditorium Rainier III). Récital – Matthias Goerne (baryton) & Maria João Pires (piano). Programme : Schubert (Schwanengesang, 4 Impromptus D.935) Dimanche 12 octobre – 18h (Auditorium Rainier III). Direction : Stanislav Kochanovsky / Piano : Simon Trpčeski. Programme : Chostakovitch (Octobre op.13, Symphonie n°12 L’Année 1917) / Tchaïkovsky (Concerto pour piano n°1)

(Auditorium Rainier III). Direction : Stanislav Kochanovsky / Piano : Simon Trpčeski. Programme : Chostakovitch (Octobre op.13, Symphonie n°12 L’Année 1917) / Tchaïkovsky (Concerto pour piano n°1) Mardi 14 octobre – 19h30 (Auditorium Rainier III). Musique de chambre – Julie Nemer & musiciens de l’OPMC. Programme : Britten (Lacrimae, A ceremony of Carols) / De Falla (Psyché, Sept chansons populaires espagnoles) / Berio (Folksongs)

(Auditorium Rainier III). Musique de chambre – Julie Nemer & musiciens de l’OPMC. Programme : Britten (Lacrimae, A ceremony of Carols) / De Falla (Psyché, Sept chansons populaires espagnoles) / Berio (Folksongs) Dimanche 19 octobre – 18h (Grimaldi Forum). Concert exceptionnel des Amis de l’Orchestre – Direction : Zubin Mehta. Programme : Stravinsky (Le Sacre du Printemps) / Tchaïkovsky (Symphonie n°4)

(Grimaldi Forum). Concert exceptionnel des Amis de l’Orchestre – Direction : Zubin Mehta. Programme : Stravinsky (Le Sacre du Printemps) / Tchaïkovsky (Symphonie n°4) Mardi 28 octobre – 18h30 (Auditorium Rainier III). Happy Hour Musical. Programme : Boccherini (Quintette à cordes en do majeur) / Schubert (Quintette à cordes en do majeur)

Découvrez les autres concerts de la saison 2025-2026 sur le site de l’opmc.

Billetterie et informations pratiques

L’ouverture de la billetterie aura lieu le mardi 15 juillet à 10 heures, en ligne sur montecarloticket.com et au guichet de l’Atrium du Casino (Place du Casino de Monte-Carlo), ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 17h30. À noter que la billetterie fermera du 8 août au 1er septembre inclus pour la période estivale.