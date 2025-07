L’Été au Port Hercule 2025 : six semaines d’animations familiales sur le Quai Albert 1er

Du 18 juillet au 24 août, Monaco transforme son port en parc d’attractions géant avec manèges, activités sportives et spectacles pyrotechniques.

Le Quai Albert 1er se prépare à accueillir sa traditionnelle fête estivale avec un panel d’attractions pensées pour rassembler les générations. Carrousels colorés, circuits de karting adaptés aux petits comme aux grands, terrains de basketball improvisés et trampolines promettent des moments de détente en famille. Les plus jeunes pourront s’essayer à la pêche aux canards ou naviguer sur de petites embarcations, tandis que les amateurs de tatouages temporaires trouveront leur bonheur dans les stands dédiés.

Partenariat artistique avec le Grimaldi Forum

Cette édition 2025 marque un tournant créatif grâce à la collaboration avec le Grimaldi Forum et son exposition « Couleurs ! ». Un chalet spécialement aménagé accueillera des ateliers artistiques destinés aux enfants, offrant une dimension culturelle inédite à l’événement.

Le retour du Village AS Monaco

Pour la deuxième année consécutive, l’AS Monaco installe son village thématique sur le site. En accès libre et gratuit, la Caravane Rouge et Blanc posera ses valises et proposera ses animations phares, déjà testées et approuvées par plus de 10 000 enfants de la région et d’Italie ces trois dernières années à l’occasion du Kids Tour.

Mini-terrain de football, babyfoot humain grandeur nature, les défis ludiques rythmeront le quotidien des visiteurs. Les dimanches se distingueront par des programmes spéciaux : rencontres avec les joueurs de l’Academy, tournois de football, concours de jonglage et compétitions d’e-sport sur FC 25.

Une boutique éphémère proposera notamment les nouveaux maillots 2025-2026, tandis que des goodies seront à gagner chaque après-midi lors des différentes animations.

Le programme itinérant Rouge et Blanc a été lancé en 2022 et a été déjà plébiscité par plus de 10 000 enfants © AS Monaco

Soirées exceptionnelles programmées

Deux dates à retenir dans l’agenda estival : les samedis 26 juillet et 9 août verront les festivités se prolonger jusqu’à minuit. Châteaux gonflables, feux d’artifice et soirées musicales (DJ le 26 juillet et pop-rock le 9 août) promettent des moments festifs mémorables sur le front de mer monégasque.

Horaires