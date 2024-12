AS Monaco Kids Tour : Un dimanche magique avec Krépin Diatta et Denis Zakaria au Village de Noël de Monaco

Ce dimanche, près de 400 supporters se sont retrouvés au Village de Noël sur le Port de Monaco pour participer à la 7e étape du Kids Tour. Un événement magique, entre activités ludiques et surprises, qui a fait battre le cœur des fans de football, petits et grands.

Pour la troisième fois depuis sa création, la caravane Rouge et Blanche a fait halte sur le Port Hercule, transformé en un véritable terrain de jeux et de fêtes pour Noël. Pour l’occasion, l’international sénégalais Krépin Diatta était l’invité d’honneur et les jeunes supporters n’ont pas tardé à entourer le joueur, posant pour des selfies et réclamant des dédicaces avec grand enthousiasme.

« Je connais ces moments-là, je les ai vécus plus jeune. Je sais ce que ça représente pour eux. Ça me fait très, très plaisir d’être ici et de les rencontrer », a confié le numéro 27. « J’ai hâte de les revoir au stade, qu’ils viennent pousser l’équipe comme d’habitude. Daghe Munegu ! », a-t-il ajouté.

Une surprise inattendue avec l’arrivée de Denis Zakaria

Dans un véritable tourbillon de joie, les fans ont eu la chance d’assister à la venue surprise de Denis Zakaria, capitaine de l’AS Monaco. Tout juste après sa visite à La Turbie pour la précédente étape du Kids Tour, le milieu de terrain a pris le temps de saluer les supporters, offrant de nouveau des moments de complicité à travers photos et autographes.

Des animations pour toute la famille

Outre les rencontres avec les stars de l’équipe, le Kids Tour a proposé une multitude d’activités pour petits et grands : quiz sur l’histoire du club, jeu de la cible géante, sans oublier l’ambiance festive du Village de Noël entre odeurs de sucreries et décorations de fête. Un programme qui a ravi tous les participants, dans une atmosphère joyeuse et conviviale, parfaitement fidèle au Kids Tour de l’AS Monaco.

Prochaine étape à Roquebrune-Cap-Martin

Après cette étape réussie, le Kids Tour fera une nouvelle halte le 8 janvier à Roquebrune-Cap-Martin, dans le cadre du programme ÜNSEME. Les animations seront une nouvelle fois accessibles et gratuites pour toutes et tous, offrant ainsi à un large public l’opportunité de vivre la magie de l’AS Monaco.

Crédits photos : AS Monaco.

