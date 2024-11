AS Monaco Kids Tour : Plus d’une centaine d’enfants heureux aux côtés de Denis Zakaria

Des sourires et de jolis souvenirs grâce au Kids Tour récemment de passage à La Turbie avec Denis Zakaria © AS Monaco

Une nouvelle étape du Kids Tour a conquis La Turbie, commune du Centre de Performance de l’AS Monaco, avec la participation de Denis Zakaria, capitaine des Rouge et Blanc !

Ce mercredi 20 novembre, le Kids Tour a fait sa cinquième escale de la saison à La Turbie, et pour la troisième fois depuis 2022, c’est la petite commune des Alpes-Maritimes qui a accueilli la caravane Rouge et Blanche. Un événement qui a enchanté plus d’une centaine de jeunes, dont beaucoup de licenciés de l’école de football de l’AS Monaco.

© AS Monaco

Une ambiance magique à La Turbie

Transformée pour l’occasion en un véritable terrain de jeux, la Place Neuve était en effervescence. Au programme : des animations gratuites proposées par l’AS Monaco, où les enfants se sont affrontés lors de quizz palpitants sur leur club préféré.

La grande nouveauté de cette édition a également fait sensation : le football billard. Une activité qui a rapidement conquis les participants, tant les sourires et les rires fusaient tout au long de l’après-midi.

© AS Monaco

Denis Zakaria, l’invité d’honneur

La cerise sur le gâteau a définitivement été la venue de Denis Zakaria, capitaine de l’AS Monaco, qui lui fêtait son 28e anniversaire. Accueilli comme une star, le joueur a pris le temps d’échanger avec les enfants, distribuants autographes et selfies avec une bonne humeur communicative. Une séance de dédicace qui a ajouté une touche de magie à cette journée déjà mémorable.

Un accueil chaleureux pour Denis Zakaria au Kids Tour, le jour de son anniversaire 😍



Retour en images sur l'étape de La Turbie, ce mercredi après-midi 🎥👇 pic.twitter.com/0Eh16zPfQB — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 20, 2024

« Comblé et très heureux », Denis Zakaria a apprécié « l’accueil incroyable » qu’il a reçu avec « la meilleure chanson d’anniversaire de [sa] vie ». « Quand j’étais plus jeune, j’étais à leur place, donc je sais ce que ça représente, ce que l’on ressent dans ces moments-là », s’est-il souvenu avec émotion.

Un sentiment confirmé par Jean-Jacques Raffaele, Maire de La Turbie, « heureux de voir tous ses enfants avec les yeux qui brillent, pour eux c’est un peu Noël avant l’heure ».

Le Maire a symboliquement reçu des mains de Denis Zakaria un maillot du club floqué au nom de La Turbie © AS Monaco

Prochains rendez-vous : Rognes et le Village de Noël

Après cette halte grandement réussie à La Turbie, le Kids Tour poursuit son parcours avec deux prochaines étapes : à Rognes, le 27 novembre, et au Village de Noël de la Principauté le 8 décembre sur le Port Hercule. De nouvelles surprises attendent les enfants, pour encore plus de joie et de rencontres inoubliables !

