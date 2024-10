AS Monaco Kids Tour : Une belle journée à Beausoleil aux côtés de Jordan Teze

Plus de 150 enfants, pour la plupart licenciés du FC Beausoleil mais provenant également des centres de loisirs et d’associations de la commune, étaient présents à la 3e étape de la saison 3 du Kids Tour © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Le soleil était au rendez-vous et les sourires des enfants ont illuminé le stade du Devens à Beausoleil. Ce mercredi, le Kids Tour a offert une expérience inoubliable, marquée par la présence du joueur de l’AS Monaco, Jordan Teze, et la signature de la convention ÜNSEME avec le FC Beausoleil.

Ce mercredi, les jeunes footballeurs de Beausoleil ont eu l’occasion de croiser l’un de leurs héros. Jordan Teze, latéral droit de l’AS Monaco, a pris le temps de rencontrer plus de 150 enfants, partageant avec eux sa passion pour le football. Sur la pelouse du stade du Devens, il s’est prêté avec enthousiasme aux séances de selfies et aux dédicaces, créant des souvenirs mémorables pour ces jeunes fans.

« C’est un super moment avec tous ces enfants présents » a témoigné Jordan Teze. « Quand j’avais leur âge et que je rencontrais les joueurs professionnels du club où je jouais, j’étais très heureux, donc je me mets à leur place aujourd’hui et j’imagine leur joie. Je suis très fier d’être ici aujourd’hui auprès d’eux ».

Les enfants, en provenance des clubs locaux et des centres de loisirs, ont pu profiter d’une multitude d’activités ludiques et éducatives. Entre le quiz sur l’histoire de l’AS Monaco, les jeux de baby-foot et une cible géante, l’après-midi a été rythmé par des rires et des échanges. Prochain rendez-vous du Kids Tour à Tende le 13 novembre, puis à La Turbie le 20 novembre !

Photos : Manuel Vitali / Direction de la Communication

L’événement a également servi de tremplin pour l’initiative « Tous au Stade ». Ce vendredi, ces jeunes passionnés auront la chance d’assister à un match de Ligue 1 au Stade Louis-II, où ils encourageront leur équipe face à Angers. Cette opération, qui s’inscrit dans un élan de soutien au football amateur, promet de rassembler encore plus de jeunes autour de la passion du ballon rond.

Le FC Beausoleil se joint au programme ÜNSEME

Le Kids Tour a également été l’occasion de marquer une nouvelle étape dans la collaboration entre l’AS Monaco et le FC Beausoleil. Les deux clubs ont signé la convention ÜNSEME (« ensemble » en monégasque), un programme visant à solidifier les liens entre le club princier et les équipes locales. Lancé en mars 2023, ce programme reflète l’engagement de l’AS Monaco envers le football amateur, un geste qui souligne l’importance de l’intégration des clubs locaux dans l’écosystème footballistique de la région.

Gérard Spinelli, Maire de Beausoleil, Jean-François Piccini, Président du FCB, ainsi que Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, étaient présents pour célébrer cette union, qui inclut désormais 17 clubs et communes de la région. « C’est un honneur d’être partenaire d’un club aussi prestigieux que l’AS Monaco, dont nous sommes tous supporters ! », a déclaré M. Piccini lors de son discours.

À ses côtés, Thiago Scuro a ajouté : « Nous sommes ravis de voir le club du FC Beausoleil rejoindre le programme ÜNSEME. Renforcer notre lien avec les clubs et les communes de la région, ainsi qu’avec nos jeunes supporters de la région est une priorité. Offrir aux enfants l’opportunité de rencontrer un joueur de notre équipe et les voir sourire correspond parfaitement à ce que nous souhaitons transmettre ».

Enfin, M. Spinelli s’est lui aussi montré très enthousiaste à l’idée de ce partenariat : « Je suis très heureux de la collaboration entre notre club de football et l’AS Monaco. Je crois que c’est très symbolique de cette communauté de destins qui unit la Ville de Beausoleil et la Principauté de Monaco, concrétisée aujourd’hui à travers le sport et le football. Au nom de la Ville de Beausoleil, un grand merci à l’AS Monaco et au FC Beausoleil ! ».

Avec cette signature, le FC Beausoleil rejoint un réseau dynamique qui englobe des clubs comme l’US Cap-d’Ail, l’AS Roquebrune Cap-Martin, et bien d’autres. Ensemble, ces clubs s’engagent à promouvoir le sport au sein de leur communauté, renforçant ainsi l’esprit d’équipe et la passion pour le football.

Photos : Manuel Vitali / Direction de la Communication

