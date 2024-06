Plus de 3400 enfants rencontrés pour le Kids Tour 2023-2024

Le Kids Tour de l’AS Monacœur a bouclé sa deuxième saison avec éclat, après avoir enchanté plus de 3400 enfants au cours de ses 31 étapes ! Gratuitement et librement, le temps d’un après-midi, de nombreuses animations ont été proposées par l’AS Monaco tout au long de la saison pour immerger les enfants dans l’univers du club.

Cette saison, la caravane Rouge & Blanche s’est solidement ancrée dans le paysage local, parcourant près de 2000 km et faisant halte dans 26 communes à travers trois pays : la France, l’Italie et Monaco. De Dolceacqua en Italie à La-Londe-les-Maures dans le Var, en passant par des lieux emblématiques comme le Musée océanographique et le Port Hercule en Principauté, le Kids Tour a su captiver l’imagination des jeunes passionnés de football.

Près d’un millier d’enfants et leurs familles ont également eu la chance de découvrir le mythique Stade Louis-II lors de matchs de l’AS Monaco.

La tournée a été marquée par la participation active des joueurs professionnels et des jeunes talents de l’Academy. Philipp Köhn, Vanderson, Caio Henrique, Youssouf Fofana, Folarin Balogun et Maghnes Akliouche ont illuminé les rencontres à La Turbie, Beausoleil, Monaco, Menton, Villefranche-sur-mer et Monaco respectivement. De plus, dix jeunes de l’Academy ont pris part aux animations à Golfe-Juan, Biot, Peille, Vence et La Trinité.

© AS Monacœur

© AS Monacœur

Avec des étapes variées allant des plages de Cap-d’Ail et Fréjus Saint-Raphaël aux stations de ski comme Isola 2000 et Valberg, le Kids Tour a vraiment su toucher une large audience. Fort de ce succès renouvelé, le Kids Tour est déjà prêt à repartir pour une troisième saison, promettant encore plus de découvertes et de moments inoubliables pour la jeunesse du territoire !

© AS Monacœur

© AS Monacœur

