AS Monaco : Un véritable succès pour le premier Open Training de la saison au Centre de Performance

Petits et grands, les supporters de l’AS Monaco ont vécu un moment unique et inoubliable ce mercredi 4 décembre, lors d’un Open Training inédit à La Turbie. Retour sur une journée placée sous le signe de la convivialité, des sourires et du football.

Ce mercredi matin, le Centre de Performance de l’AS Monaco a ouvert ses portes aux supporters pour le tout premier Open Training de la saison. Un événement très attendu par les fans, qui ont pu découvrir au plus près les coulisses d’un entraînement des Rouge et Blanc. Dès l’ouverture des portes à 9h30, près de 300 enfants et leurs parents ont envahi le site de La Turbie, impatients de rencontrer leurs idoles.

En attendant le début de la séance, plusieurs activités étaient proposées aux supporters : le camion du Kids Tour avec son quizz et ses nombreux cadeaux, un food truck, un concours de précision sur une cible géante, ainsi qu’un babyfoot géant. Tout cela dans une ambiance festive, avec la mascotte du club Bouba, qui ne manquait pas de faire sourire les plus jeunes.

Un accueil chaleureux pour les joueurs

Lorsque l’heure est enfin venue pour les joueurs de faire leur apparition, c’est une véritable ovation qui les accueille. Petits et grands ont scandé les noms de leurs joueurs préférés, avec des acclamations spéciales pour Takumi Minamino, Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. Les joueurs ont fait leur entrée sur le terrain numéro 1 sous les applaudissements, avant de débuter leur échauffement dans une ambiance euphorique.

Un entraînement intense et spectaculaire pour le public

L’entraînement, mené par le tacticien Adi Hütter, a débuté par un tour de terrain suivi de plusieurs exercices de mise en jambes. Les Monégasques se sont ensuite attaqués à des ateliers de conservation de balle, d’abord en petits groupes, puis sur des zones plus larges.

La séance s’est terminée par une opposition à onze contre onze, où les spectateurs ont pu assister à de superbes frappes, dont un doublé signé par l’international japonais, Takumi Minamino, qui a fait forte impression.

« Nous voulons faire de plus en plus d’opérations de ce genre, car elles sont importantes pour nous, pour les joueurs et pour les supporters, afin de promouvoir notre projet. Je pense également aux enfants qui ont la chance, à cette occasion, de pouvoir parler aux joueurs, faire signer leurs maillots, etc. Et puis cela va apporter de l’énergie aux joueurs pour repartir de l’avant », a déclaré le Directeur général Thiago Scuro.

Le temps fort : Séance de dédicaces et échanges avec les joueurs

Une fois l’entraînement terminé, les joueurs ont pris le temps de se rendre dans la tribune pour une traditionnelle séance de dédicaces. Maillots, ballons, posters et autres objets ont été signés avec enthousiasme par toute l’équipe, tandis que quelques chanceux ont pu immortaliser ce moment par une photo avec leurs idoles. Les joueurs ont également répondu aux questions des journalistes présents, offrant ainsi un dernier moment d’échange avec leurs supporters.

« C’est un grand moment pour les petits. Ça ne nous coûte que quelques minutes pour donner de l’attention, réaliser des dédicaces, prendre des photos. C’est donc bien de partager ces moments avec eux. Petit, je n’ai jamais fait d’open training comme aujourd’hui, même si j’ai pu rencontrer des joueurs professionnels à d’autres moments. Cela m’avait beaucoup marqué », a confié Thilo Kehrer.

« C’est génial que les supporters et tous ces jeunes soient ici, que l’on puisse les rencontrer. Cela nous rebooste pour les prochains matchs. Je suis également très content de voir plusieurs fans japonais au Centre de Performance », s’est réjoui à son tour Takumi Minamino.

Retour en images sur l’Open Training

À noter :

Prochain match : AS Monaco vs Toulouse, samedi 7 décembre à 17h au Stade Louis-II.

: AS Monaco vs Toulouse, samedi 7 décembre à 17h au Stade Louis-II. Billetterie : Des places sont encore disponibles sur la billetterie en ligne.

