Coupe de France : L’AS Monaco affrontera l’Union Saint Jean en 32es de finale

La rencontre, qui n’a jamais eu lieu en compétition officielle entre les deux clubs, s’annonce sous haute tension. Les joueurs de l’AS Monaco, toujours en quête de gloire en Coupe de France, devront éviter de tomber dans le piège de la surprise © AS Monaco

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert un duel inattendu pour l’AS Monaco. Les Rouge et Blanc se déplaceront en Occitanie pour affronter l’Union Saint Jean, une équipe évoluant en Régional 1.

Le lundi 2 décembre, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a été effectué par la Fédération Française de Football (FFF) et il a réservé une rencontre qui pourrait surprendre les observateurs : l’AS Monaco, club de Ligue 1, affrontera l’Union Saint Jean, équipe amateur évoluant en Régional 1, soit le sixième échelon du football français.

Publicité

L’Union Saint Jean, actuellement 13e de sa poule en Régional 1, est le petit poucet de la compétition, mais a déjà créé la surprise en éliminant le FC Versailles (National) lors du tour précédent.

Un défi pour les deux équipes

Ce sera un voyage en terre inconnue pour les Monégasques, qui devront se déplacer en Occitanie pour défier une formation modeste mais ambitieuse. Le match, prévu pour le week-end du 21-22 décembre, sera l’occasion pour les hommes d’Adi Hütter de poursuivre leur aventure en Coupe de France.

Pour l’Union Saint Jean, ce match représente une occasion en or de marquer l’histoire. Le club, qui évolue dans un cadre amateur, rêve de continuer son épopée et de créer la surprise face à une équipe de Ligue 1. Avec une défense solide et un esprit de groupe soudé, l’Union Saint Jean pourrait bien bousculer les plans de l’AS Monaco, qui devra redoubler de vigilance.

Le choc des générations et des niveaux promet donc un affrontement plein de suspense. Les Monégasques ne devront pas sous-estimer leur adversaire, qui a déjà prouvé qu’il pouvait faire face à des équipes supérieures !

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance

🎙️ La réaction des joueurs de l'Union Saint-Jean FC, qui vont affronter l'AS Monaco ! pic.twitter.com/4tbg1CZ0ZZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 2, 2024

Coupe de France : Fin de parcours pour l’AS Monaco