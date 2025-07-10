Этим летом в порту Эркюль – шесть недель семейного отдыха на набережной Альбера I

С 18 июля по 24 августа Монако превращает свой порт в гигантский парк развлечений с аттракционами, спортивными мероприятиями и фейерверками.

Набережная Альбера I готовится принять традиционный летний фестиваль со множеством развлечений, объединяющих поколения. Красочные карусели, картинговые трассы, подходящие как для детей, так и для взрослых, импровизированные баскетбольные площадки и батуты обещают моменты отдыха для всей семьи. Посетители помладше могут попробовать свои силы в ловле уток или в парусном спорте на небольших лодках, а любители временных татуировок найдут то, что ищут, на специальных стендах.

Творческое партнерство с Grimaldi Forum

2025 год знаменует собой творческий поворотный момент благодаря сотрудничеству с Grimaldi Forum и его выставкой «Цвета!». В специально обустроенном шале пройдут художественные мастер-классы для детей, что придаст мероприятию уникальное культурное измерение.

Возвращение деревни ФК «Монако»

Второй год подряд футбольный клуб «Монако» обустраивает на этом месте свою тематическую деревню. Благодаря бесплатному доступу красно-белый караван разместит магазин и предложит свои знаменитые развлечения, которые за последние три года в рамках Kids Tour уже опробовали и одобрили более 10 000 детей из региона и Италии.

Мини-футбольное поле, настольный футбол в натуральную величину и прочие увлекательные испытания разнообразят повседневную жизнь посетителей. По воскресеньям будут проводиться специальные программы: встречи с игроками Академии, футбольные турниры, соревнования по жонглированию и киберспортивные соревнования на FC 25.

Эфемерный магазин предложит, среди прочего, новые футболки сезона 2025-2026, а во время различных мероприятий каждый день днём можно будет получить призы.

Передвижная программа «Красное и Белое» была запущена в 2022 году и уже получила признание более 10 000 детей © ФК «Монако»

Исключительные вечера

Две важные даты в летнем календаре: в субботу 26 июля и 9 августа празднества продлятся до полуночи. Надувные замки, фейерверки и музыкальные вечера (диджей 26 июля и поп-рок 9 августа) обещают незабываемые праздничные моменты на набережной Монако.

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