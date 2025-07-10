Этим летом в порту Эркюль – шесть недель семейного отдыха на набережной Альбера I
С 18 июля по 24 августа Монако превращает свой порт в гигантский парк развлечений с аттракционами, спортивными мероприятиями и фейерверками.
Набережная Альбера I готовится принять традиционный летний фестиваль со множеством развлечений, объединяющих поколения. Красочные карусели, картинговые трассы, подходящие как для детей, так и для взрослых, импровизированные баскетбольные площадки и батуты обещают моменты отдыха для всей семьи. Посетители помладше могут попробовать свои силы в ловле уток или в парусном спорте на небольших лодках, а любители временных татуировок найдут то, что ищут, на специальных стендах.
Творческое партнерство с Grimaldi Forum
2025 год знаменует собой творческий поворотный момент благодаря сотрудничеству с Grimaldi Forum и его выставкой «Цвета!». В специально обустроенном шале пройдут художественные мастер-классы для детей, что придаст мероприятию уникальное культурное измерение.
Возвращение деревни ФК «Монако»
Второй год подряд футбольный клуб «Монако» обустраивает на этом месте свою тематическую деревню. Благодаря бесплатному доступу красно-белый караван разместит магазин и предложит свои знаменитые развлечения, которые за последние три года в рамках Kids Tour уже опробовали и одобрили более 10 000 детей из региона и Италии.
Мини-футбольное поле, настольный футбол в натуральную величину и прочие увлекательные испытания разнообразят повседневную жизнь посетителей. По воскресеньям будут проводиться специальные программы: встречи с игроками Академии, футбольные турниры, соревнования по жонглированию и киберспортивные соревнования на FC 25.
Эфемерный магазин предложит, среди прочего, новые футболки сезона 2025-2026, а во время различных мероприятий каждый день днём можно будет получить призы.
Исключительные вечера
Две важные даты в летнем календаре: в субботу 26 июля и 9 августа празднества продлятся до полуночи. Надувные замки, фейерверки и музыкальные вечера (диджей 26 июля и поп-рок 9 августа) обещают незабываемые праздничные моменты на набережной Монако.
Часы работы
- Киоски с едой: с 11:30 утра (самое позднее) до 22:30 вечера (самое позднее до полуночи)
- Аттракционы: с 16:00 (самое позднее) до 22:30 (самое позднее до полуночи)