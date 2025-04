« Fleurs en Mouvement » : Participez au plus prestigieux concours floral de Monaco

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline au 55e Concours International de Bouquets © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le printemps monégasque s’habille de mille couleurs avec la 56ème édition du Concours International de Bouquets qui promet de transformer le Yacht Club de Monaco en véritable jardin d’Eden les 10 et 11 mai prochains.

Créé en 1968 par la Princesse Grace de Monaco, le Garden Club perpétue une tradition d’excellence sous le Haut Patronage du Prince Albert II et la Présidence de la Princesse de Hanovre. Cette année, le thème « Fleurs en mouvement » invite les participants à donner vie à des compositions où la dynamique florale devient art.

Publicité

Sept catégories pour exprimer la créativité

Les artistes floraux, qu’ils soient amateurs ou professionnels, pourront s’exprimer à travers diverses catégories : « Feux d’artifice multicolores », « Le bal de la rose », « Tourbillons pastel », « Volutes en camaïeu », « Coup de vent dans le jardin », « Ronde de fleurs et feuilles », et une catégorie spéciale « Farandole de fleurs, fruits et légumes » réservée aux jeunes de 6 à 14 ans.

Le Prince Albert II et la Princesse Caroline récompensent le 55e Concours International de Bouquets

Une nouveauté qui fleurit la Principauté

Innovation majeure pour cette édition : le concours « Monaco en Fleurs » qui embellira les vitrines des commerçants de la Principauté du 5 au 11 mai, étendant ainsi la magie florale à travers tout Monaco.

Informations pratiques

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2025. L’entrée, libre et gratuite, permettra au public d’admirer les compositions le samedi de 18h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 18h. Des conférences gratuites et une démonstration florale enrichiront également le programme du dimanche.

Pour plus d’informations et inscriptions : www.gardenclubmonaco.com ou par téléphone au +377 93 30 02 04.