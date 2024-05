Le Prince Albert II et la Princesse Caroline récompensent le 55e Concours International de Bouquets

Ce week-end, le Garden Club de Monaco a dévoilé le palmarès du 55e Concours International de Bouquets en présence du Prince Albert II et de la Princesse de Hanovre, Présidente de l’association. Retour en images sur cette édition qui avait pour thème « Mers et Océans ».

Organisé par le Garden Club de Monaco, le 55e Concours International de Bouquets s’est déroulé ce samedi et dimanche au Yacht Club. Pendant près de cinq heures, les candidats ont travaillé dur pour réaliser la plus belle création. Venus d’Italie, de Belgique, de Suisse et de France, ils étaient 72 professionnels et amateurs à participer à cette nouvelle édition.

« Cette année, le concours nous remémore la précieuse beauté et les secrets des mers et des océans et l’absolue nécessité d’en préserver l’équilibre. Avec autant de participants cette année, quel meilleur moyen pour parler de ce thème, cher à S.A.S. le Prince de Monaco et S.A.R. la Princesse de Hanovre, que de travailler avec ces merveilles que sont les fleurs et leurs couleurs ? » a commenté Cecilia Fossa Casiraghi, Vice-Présidente du Garden Club de Monaco.

Le Prince et la Princesse Caroline, Présidente du Garden Club de Monaco, sont venus observer les créations des sept catégories, dont une réservée aux enfants.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali © Direction de la Communication / Manuel Vitali

