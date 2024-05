Retour sur 10 ans de Grand Prix à travers les looks de la Princesse Charlène

À noter que la Princesse était absente en 2021, et que le Grand Prix avait été annulé à cause de la crise du Covid-19 en 2020.

Dans les paddocks lors des essais ou juste avant le départ, la Princesse Charlène affiche chaque année son goût pour la mode à l’occasion du Grand Prix de Monaco. Flash-back sur 10 ans de cet événement majeur qui fait la renommée de la Principauté à travers les tenues portées par l’épouse du Souverain.

2023 : 80ème Grand Prix de Formule 1

Comme le veut la tradition à Monaco, c’est le Prince Albert II en personne qui a remis le trophée au vainqueur, alors que la Princesse Charlène et Andrea Casiraghi ont respectivement remis le trophée au second et au troisième, avant de voir l’hymne néerlandais et autrichien interprétés par les membres de l’Orchestre des Carabiniers du Prince. © Palais Princier de Monaco

Famille Princière, stars internationales, victoire de Max Verstappen… Retour en images sur le 80e Grand Prix de Monaco

2022 : 79ème Grand Prix de Formule 1

La Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella profiter des festivités et venir à la rencontre des pilotes et de leurs équipes. © Palais Princier de Monaco

La Famille Princière au 79ème Grand Prix de Formule 1

2021 : 78ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2019 : 77ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2018 : 76ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2017 : 75ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2016 : 74ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2015 : 73ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2014 : 72ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco

2013 : 71ème Grand Prix de Formule 1

© Palais Princier de Monaco