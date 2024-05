Le Couple Princier présent pour la victoire historique de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco 2024

Ce dimanche 26 mai 2024 restera gravé dans les annales, un miracle a eu lieu, du jamais vu en Formule 1.

Présents chaque année, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont assisté au Grand Prix de F1 de Monaco 2024 et ce fut l’un des plus beaux moments de F1 en Principauté ! Il est enfin arrivé ce moment tant attendu, cette victoire de Charles Leclerc, premier Monégasque à remporter le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, qui ne peut passer inaperçue tellement celle-ci est marquante.

Publicité

En effet, il s’agit de la première victoire pour un pilote monégasque sur ce circuit mythique depuis 93 ans et le sacre de Louis Chiron en 1931, avant l’apparition du championnat de Formule 1.

Tellement marquante que le Prince n’a pas pu s’en empêcher de briser le protocole du podium et de laisser couler sa joie lors de la remise des prix. Nous vous proposons de revivre en images le dénouement de ce Grand Prix, autant riche en émotions qu’en sensations, aux côtés du Couple Princier.

Crédit photo : Eric Mathon / Michael Alesi / Axel Bastello / Palais princier

© Monaco Info / Palais Princier/ X – F1