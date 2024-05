Formule 1 : victoire historique de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, le Prince Albert II en larmes

Charles Leclerc (Ferrari) marque l’Histoire ce dimanche en remportant haut la main le 81e Grand Prix de Monaco ! Une première victoire à domicile pour le pilote monégasque, grandement félicité par le Couple Princier.

Que d’émotions à Monaco !! Charles Leclerc converti sa pole position de la vieille et monte aujourd’hui sur la plus haute marche du podium devant son public ! Après plusieurs échecs et un goût d’inachevé en Principauté les années précédentes, la malchance s’achève pour de bon, l’enfant du pays vainc enfin sa bête noire sur ses terres.

Double victoire pour la Scuderia Ferrari qui s’empare du podium pour cette 8e course du championnat. Carlos Sainz confirme lui aussi ses performances des qualifications et s’impose à la troisième place derrière Oscar Piastri (McLaren).

© Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

Le rêve d’une vie

Il en rêvait depuis ses débuts et il l’a fait : devant sa famille, ses amis et son public, Leclerc a fait retentir l’hymne nationale dans les rues de la Principauté et rien ne peut le rendre plus fier.

« C’est la course qui m’a fait rêver depuis tout petit. Avec tout ce qu’il s’est passé ces dernières années, deux fois en pole et on rate la victoire pour une raison ou une autre, c’était compliqué à accepter. La troisième, c’est la bonne et ça fait tellement de bien. Il y a eu très peu de moments dans ma carrière, voire jamais où j’ai eu du mal à garer les émotions en course. Elle signifie beaucoup pour moi évidemment, c’est cette course qui m’a fait rêver de devenir un jour un pilote de Formule 1.

À deux tours de l’arrivée, je suis sorti du tunnel je ne voyais rien et j’ai réalisé à ce moment-là que j’avais les larmes aux yeux, mais il fallait que je me concentre sur les deux tours à terminer, mais il y avait beaucoup d’émotions à gérer. Ça fait du bien de gagner à la maison. C’est un Grand Prix tellement spécial et j’ai grandi ici, c’est exceptionnel.

C’était une course émotionnellement difficile parce que, déjà à quinze tours de l’arrivée, tu espères que rien ne va t’arriver, les émotions étaient déjà en train de monter. Je dois dire que j’ai pensé à mon père (décédé en 2017) beaucoup plus que je ne l’aurais cru pendant que j’étais en train de conduire. Il a tout donné pour moi pour que je sois ici et c’était un rêve pour moi de piloter ici et de gagner, donc oui, c’est incroyable » confie le pilote du Rocher encore sous l’émotion, au micro de Canal+.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

« Au début, on avait une belle avance mais on savait qu’on avait 78 tours à faire avec les mêmes pneus, ce qui est très, très difficile. On a superbement bien géré les pneus, il y a eu une grande partie de la course où on a dû gérer l’écart avec George (Russell, 5e avec sa Mercedes). Et puis, pendant les dix derniers tours, j’ai pu attaquer un peu plus et là , la voiture était super. Alors je veux seulement remercier l’équipe d’avoir fait un travail aussi incroyable durant les derniers mois, de me donner enfin l’opportunité de remporter cette course » explique-t-il.

Le Souverain ému aux larmes

Comme chaque année, le Prince Albert II n’a manqué aucune seconde du Grand Prix, jusqu’au podium, où il était accompagné de son épouse la Princesse Charlène pour récompenser le top 3 de la course. Ému aux larmes, le Souverain n’a pas pu retenir ses émotions en voyant son pilote au sommet ce dimanche.

« C’était vraiment beaucoup d’émotions. Nous nous connaissons depuis très longtemps. En fait, je me souviens que lorsque j’avais 12 ou 13 ans, nous sommes allés au Palais pour la première fois avec mon père pour essayer d’obtenir un peu de soutien pour ma carrière qui commençait à être de plus en plus sérieuse.

Depuis ce jour, il a toujours gardé un Å“il sur moi, m’a toujours soutenu, et a toujours eu les mots justes dans les bons moments, mais aussi dans les moments beaucoup plus difficiles. Le fait qu’il m’ait vu grandir et tout le soutien qu’il m’a apporté au fil des années ont rendu cela très émouvant pour moi et pour lui aussi » nous raconte Charles en conférence de presse.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

© Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

© Direction de la Communication / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

